Мать Бузовой назвала причину снижения доходов певицы Мать Бузовой заявила, что доходы дочери снизились из-за «ситуации в стране»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Мать российской певицы Ольги Бузовой Ирина заявила, что доходы дочери стали меньше из-за «ситуации в стране». В беседе с изданием «КП-Санкт-Петербург» женщина рассказала, что у экс-ведущей «Дома-2» сейчас нет возможности поменять машину, на которой она ездит уже восемь лет.

Конечно, она на одной и той же машине ездит, это же понятно. Нет возможности поменять ее. Она хотела, но теперь не до жиру, ездим на том, на чем мы ездим. Доходы упали и не только. Такая ситуация в стране, что не до машины, — сказала мать Бузовой.

Ранее Бузова рассказала, что стеснялась особенностей своего тела, однако избавиться от комплексов ей помогло телевидение. Звезда поделилась, что с приходом опыта работы в кадре она узнала свои выгодные ракурсы, научившись скрывать недостатки и грамотно преподносить достоинства. Артистка призналась, что раньше не считала себя красавицей. Так, в школе она стеснялась своего большого размера ноги и «слишком широких» коленей, за которые подвергалась насмешкам одноклассников.

До этого телеведущая пожаловалась, что артистам приходится постоянно ухаживать за собой, делать укладку, макияж и менять наряды. Она призналась, что это «очень тяжело», поскольку постоянные бьюти-процедуры утомляют.