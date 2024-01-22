Джигурда подал в суд на бывшего помощника из-за слива интимного видео Джигурда написал заявление на экс-помощника Евгения Ильина

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве заявил, что подал заявление в суд о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего помощника Евгения Ильина. Артист обвиняет мужчину в сборе и распространении личных данных без его согласия. Также Джигурда хочет привлечь к ответственности главного редактора издания StarHit за распространение дезинформации о его частной жизни.

Вот печать. Заявление подано сегодня. Я подготовил, мы согласовали. Прошу возбудить уголовное дело в отношении Ильина Евгения Александровича по признакам состава преступления, ч. 1 ст. 128 и ч. 2 ст. 137 УК РФ, — сообщил Джигурда.

Ранее Джигурда признался, что никогда не изменял своей жене фигуристке Марине Анисиной. Артист отметил, что мог «тискать» других женщин, чему завидуют другие мужчины. Джигурда также подчеркнул, что на видео их интимного танца с Волочковой была запечатлена закрытая репетиция спектакля.

До этого Джигурда заявил, что мог стать депутатом украинской Рады, а также кандидатом в президенты Украины, однако не стал этого делать. По словам артиста, он выразил несогласие с политикой украинской власти после того, как «нацики сожгли людей» в одесском Доме профсоюзов. Речь о гибели пророссийских активистов в результате городских стычек 2 мая 2014 года. Тогда 42 человека погибли из-за пожара, четверо — раньше, во время уличных беспорядков. Во время них также погибли двое сторонников Евромайдана.