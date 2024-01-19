Лагашкин, отъезд в Испанию, двое детей: как живет актриса Екатерина Стулова

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Екатерина Стулова и Максим Лагашкин

Актриса Екатерина Стулова активно снимается в кино. Что известно про ее личную жизнь, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Стулова

Екатерина Стулова родилась 23 марта 1977 года в подмосковном городе Лобне. В подростковом возрасте она решила стать актрисой и пошла на курсы при Школе-студии МХАТ, после чего ее взяли сразу на второй курс ГИТИСа.

В 1998 году Стулова окончила Российский университет театрального искусства — ГИТИС и была принята в Театр имени Владимира Маяковского. В кино она дебютировала в 1998 году в сериале «Самозванцы».

После этого артистка снималась в проектах «Клетка», «Медики», «Порода», «Виола Тараканова», «Есенин», «Река-море», «Снег на голову», «Слон и моська», «Остров ненужных людей», «Аритмия», «Большая игра», «Анатомия убийства», «Жуки», «По колено», «Мой папа не подарок», «Инсталайф», «Напарники» и других. Всего в ее фильмографии более 60 работ.

На протяжении трех лет Стулова вместе с мужем и детьми жила в Испании. Позже с супругом и младшим сыном она вернулась в Россию.

Что известно о личной жизни Стуловой

Екатерина Стулова замужем за актером и продюсером Максимом Лагашкиным. У пары есть двое сыновей — Савва (родился в 1999 году) и Лука (родился в 2013 году).

Старший сын пошел по стопам родителей: в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза. Младшему наследнику Лагашкин пока запрещает сниматься в кино.

«У Луки были предложения сниматься. Но мы не хотим лишать ребенка детства. Пусть получает удовольствие от общения с друзьями, от гуляния на улице. Я же вижу, как живут дети, которые снимаются. Смены по восемь часов, и ребенок пашет практически наравне со всеми. А еще родители с ним сидят и делают школьные уроки на площадке. А какие бывают трагедии, когда ребенок вырастает и во взрослой жизни как актер оказывается не нужен. Поэтому пусть у ребенка будет детство», — объяснял он.

Супруги считают, что главное в отношениях — быть союзниками.

«Самое главное в отношениях между мужчиной и женщиной — быть союзниками. Наверное, еще юмор и легкость в отношениях. И умение каждый раз находить что-то новое в своем муже, что-то красивое, что-то очень нежное», — говорила Стулова.

Лагашкин отмечал, что не считает их союз большим достижением, поскольку они с супругой живут в свое удовольствие.

«Мы просто живем в свое удовольствие, и у нас все замечательно, все нравится. Какого-то секрета, наверное, нет. Просто получать удовольствие друг от друга, жить, слушая друг друга, чувствуя друг друга и понимая. У нас в семье каждый друг за друга горой», — делился актер.

Артисты часто работают вместе, но, по словам супругов, в их браке нет места ревности. Кроме того, на съемочной площадке они сохраняют рабочие отношения.

Чем сейчас занимается Стулова

Екатерина Стулова продолжает творческую деятельность. В 2023 году артистка снялась в проектах «Сны Алисы», «Между нами лето», «Иван Васильевич меняет все», «Прелесть», «Загадай любовь», «Инспектор Гаврилов», «Букины» и «Первокурсницы».

Также ожидаются премьеры картин «Неприличные гости», «Трасса», «Юг», «Бедные смеются, богатые плачут», «Суррогатная мать» и «Крепостные» с ее участием. Даты выхода фильмов пока неизвестны.

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