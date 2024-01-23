«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 23 января, кого наказывают

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Певице Лолите Милявской продолжают отменять концерты после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой, а Анна Асти покинула Россию. Какие еще последние новости про участников скандального мероприятия известны, какую сумму суд взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова?

С какими проблемами после «голой» вечеринки столкнулась Лолита

Концерты Лолиты Милявской продолжают отменять в России после ее участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. На данный момент известно, что она не выступит в Омске, Кургане и Красноярсвке.

Помимо этого, 23 января в Министерстве культуры и туризма Московской области подтвердили отмену концерта Лолиты в Раменском. Внимание к выступлениям исполнительницы привлекло общественное движение «Зов народа», участники которого также направили обращение в правительство Тюменской области с просьбой отменить концерт Лолиты.

Помимо проблем с выступлениями певица оказалась в центре скандала из-за ролика пятилетней давности, в котором она положительно оценила победу Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине.

Сама Лолита записала обращение и назвала происходящее результатом работы украинской стороны, которой выгодны междоусобные конфликты в России.

«Работает как раз украинская сторона. Кому это надо? Это надо только ей, чтобы мы друг другу горло перегрызли», — заявила она.

Сколько денег взыскали с Киркорова

Суд взыскал с Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам, сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции. Помимо этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета столицы. Размер взыскания составил 24 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что поп-король погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой. Речь шла об имущественном, земельном и транспортном налогах, а также начислениях по УСН. Тогда певец экстренно разобрался с долгами после «голой» вечеринки.

Куда после «голой» вечеринки пропала Анна Асти

По данным Telegram-канала Mash, Анна Асти уехала из России сразу после «голой» вечеринки. Певица покинула страну вместе с мужем бизнесменом Станиславом Юркиным.

«Анна Асти улетела с мужем из России сразу же после „голой“ вечеринки и отмены концертов. По нашей информации, певица решила переждать зиму и планирует вернуться к частным выступлениям в марте», — сообщил канал.

Также претерпели изменения райдер артистки и цены на корпоративы с ее участием. При этом ближайшие выступления Асти отменены или перенесены.

«Ценник на корпоративы Асти снизился. До „голой“ вечеринки было 10 млн рублей, после стало 7. Райдер тоже претерпел изменения — скромные 600 тыс. рублей. Свет и звук — 500 тысяч и на покушать всего 100 тысяч на всю команду певицы. Сейчас все запланированные концерты отменили или перенесли на другие даты», — пишут журналисты.

Однако портал StarHit, ссылаясь на инсайдера из близкого окружения Асти, заявил, что она уехала из России ближе к океану и теплу для реабилитации после перенесенной операции на ступне. По данным издания, у исполнительницы диагностирована редкая болезнь — синдром Келлера, из-за судорог в ноге она не могла нормально передвигаться. Осенью в одном из интервью Асти показала разрушенный сустав, на месте которого появилось новообразование.

Утверждается, что отъезд певицы никак не связан с ее «отменой». Вскоре она намерена вернуться в Россию и продолжить работу.

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