Выйдет ли фильм «Мальвина» с Ивлеевой? Почему релиз могут перенести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

В российских кинотеатрах должна состояться премьера фильма «Мальвина», в котором главную роль сыграла блогер Анастасия Ивлеева. Релиз картины, как пишут СМИ, оказался под угрозой. Связано ли это с «голой» вечеринкой, кто еще сыграл в комедии?

Почему фильм «Мальвина» может не выйти

Telegram-канал «Светские хроники» сообщил, что картина может не появиться в прокате. По информации источников, причиной этого может быть скандальная «голая» вечеринка, которую организовала Ивлеева в столичном клубе «Мутабор» в конце декабря.

«По словам источников, реклама к фильму уже должна была стартовать, так как премьера картины планировалась в марте», — обратили внимание администраторы канала.

Подписчики «Светских хроник» отметили, что в случае отмены релиза пострадает не только Ивлеева, но и другие люди, работавшие над фильмом.

«Нормально так Настюшка всех подставила со своей вечеринкой», — написала одна из пользовательниц.

«Вот кто-то, конечно, попал на бабки, сколько денег вложили в производство», — отметила другая.

О чем фильм «Мальвина»

Фантастическая комедия-сказка, как пишет «Вокруг ТВ», расскажет историю двух подруг, одна из которых настоящая, а другая — вымышленная. 30-летняя Вася считает, что ее жизнь катится под откос, а сил выбраться из этого состояния она в себе не находит.

На помощь девушке приходит Мальвина, с которой ее связывает давняя дружба. Знакомая является хулиганкой. Подружка главной героини любит привлечь внимание и отличается эксцентричным характером, специфическим чувством юмора и нестандартной внешностью — носит фиолетовые волосы и яркую одежду.

Основная проблема в том, что подруга Васи — воображаемая. Мальвину героиня придумала еще в детстве, будучи совсем маленькой.

В какой-то момент вымышленная подруга убеждает Васю найти любовь детства — мальчика по имени Стасик. В отличие от Васи, у него в жизни есть все, о чем он мечтал.

Васе предстоит преодолеть большой путь и понять, в какой момент ее жизнь пошла не в том направлении. Кроме того, главная героиня узнает, почему появилась Мальвина.

Кто сыграл в фильме «Мальвина»

Коллегой Ивлеевой по съемочной площадке стала Марина Васильева — именно она сыграла Васю, в то время как блогер примерила на себя образ вымышленной подруги.

«Вася мне очень близка, наверное, это просто мой психотип — много рефлексирующего внутри себя человека. <...> На первой же примерке костюма, который разрабатывала Аня Кудевич, я увидела все так, как я себе представляла, читая сценарий, абсолютно точное попадание, сразу случился мэтч. И так же быстро мы нашли взаимопонимание с моей главной партнершей по фильму — Настей Ивлеевой, играющей Мальвину», — отмечала актриса.

Васильева призналась, что не была знакома с Ивлеевой до съемок, но всегда относилась к ней с большой симпатией. Актриса отмечала, что «дуэт сложился», что было «очень важно» для нее.

В первую любовь главной героини Стасика перевоплотился Никита Ефремов. В одном из интервью он отмечал, что тоже имел вымышленного друга, однако его звали Гена.

«Это мое открытие внутреннего Гены дает мне очень сильное соприкосновение с историей Мальвины. Все мы родом из детства. Я изучаю детство для любой своей роли, но, когда проект буквально про это, для меня это очень важно», — признавался Ефремов в беседе с «Российской газетой».

В фильме также сыграли Сауле Юсупова, Аристарх Венес, Николай Шрайбер и другие.

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