Джигурда рассказал, как Ивлеева могла позитивно подать «голую» вечеринку Джигурда: если бы на «голой» вечеринке объявили сбор для СВО, ее восприняли иначе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Если бы блогер Анастасия Ивлеева объявила, что сбор от «голой» вечеринки пойдет на нужды СВО, например в госпитали, то мероприятие восприняли бы иначе, заявил актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве. По его словам, ничто не мешало артистам, замешанным в скандале, помогать фронту, но они этого не делали.

Кто из участников «голой» вечеринки на тот момент поддержал СВО? Кто в Донбассе был? Никто... а вот если бы на «голой» вечеринке Ивлеева вышла и сказала бы: «Давайте выпьем за рябят в Донбассе, благодаря которым мы здесь можем веселиться», а потом заявила, что сбор от этого мероприятия пойдет на госпитали и медикаменты, то все, что они там делали, было бы воспринято по-другому, — заявил Джигурда.

Ранее сообщалось, что Дима Билан 16 января посетил ДНР. Во время своего визита он взял кота из приюта и назвал его Шахтером. На опубликованном видео черный кот, которого артист взял на руки, лижет ему щеку. Билан приехал в регион с гуманитарной помощью, подарив новогодние подарки детям и встретившись с участниками СВО.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов ранее заявил, что поездка Билана в ДНР ничего не меняет в ситуации со скандалом вокруг «голой» вечеринки Ивлеевой. Вместе с тем он отметил, что со временем скандал забудется и обстановка в российском шоу-бизнесе вновь станет прежней.