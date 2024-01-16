«Рублем надо бить»: депутат о поездке Билана в ДНР после «голой» вечеринки Депутат Шолохов: поездка Билана в ДНР ничего не меняет со скандалом в «Мутаборе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поездка певца Димы Билана в ДНР не меняет ничего в ситуации со скандалом вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор», заявил в комментарии NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он уверен, что в скором времени все забудут о скандале и обстановка в шоу-бизнесе останется прежней.

С одной стороны, он, конечно, реабилитируется [за вечеринку Ивлеевой]. Хотя он якобы говорил, что непублично [посещал Донбасс]. Теперь он делает это публично, и понятно, с чем это связано. Главное не это, не очень важно, что делает Билан и остальные из этой «замечательной» плеяды, дело не в простить и забыть. Дело в том, что пройдет немного времени и все вернется на круги своя, — считает Шолохов.

Депутат обратил внимание, что те, кто обеспечил присутствие оскандалившихся звезд в информационном поле, остаются на своих местах и при своих убеждениях. К тому же общество, уверен он, продолжит поддерживать артистов деньгами.

Мы готовы платить за это. Если бы в обществе было понимание, что нельзя ходить на концерты таких людей, не обсуждая низкопробность. Рублем надо бить по тому, что у этих людей больное. И это самая большая проблема. У нас очень много людей, готовых платить за такое. Это гораздо важнее, а не те пассы, которые будут делать все из этих засвеченных персонажей, — сказал Шолохов.

Дима Билан 16 января посетил ДНР. Во время своего визита он взял кота из приюта и назвал его Шахтером. На опубликованном видео черный кот, которого артист взял на руки, лижет ему щеку. Билан приехал в регион с гуманитарной помощью, подарив новогодние подарки детям и встретившись с участниками СВО.