Хаматова, слова об СВО, пенсия в 50 тысяч: как сейчас живет Ольга Волкова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Ольга Волкова

Народная артистка России Ольга Волкова наиболее известна зрителю по роли бабушки Антонины Семеновны в сериале «Папины дочки». Всего в ее фильмографии более 190 работ. Что известно о жизни актрисы, какие последние новости выходили о ней?

Чем сейчас занимается Ольга Волкова

Ольга Волкова задействована в спектаклях нескольких московских театров и гастролирует по России с постановкой «Ханума». Актриса в 84 года продолжает сниматься в кино. В 2023 году она появилась в сериале «Папины дочки. Новые» и фильме «Новогодний шеф». В конце 2024 года ожидается премьера ленты «Денискины рассказы» с Волковой.

Артистка в эфире телепрограммы «Открытая студия» также рассказала, что хотела бы преподавать актерское мастерство, если бы была возможность организовать личную студию. По словам Волковой, сейчас она помогает некоторым ученикам бесплатно.

«Если бы у меня была возможность иметь большую квартиру для своей школы, бухгалтера, счета, ИП и так далее. При сегодняшней технике я бы смогла, показала бы, как надо. Историю штампов, театральных штампов, это очень познавательно», — отметила она.

Актриса призналась, что после смерти супруга художника Владимира Ховралева ее жизнью перестали интересоваться друзья и коллеги. Что касается средств на жизнь, она получает пенсию — 50 тысяч в месяц.

«Жить можно, но не очень. Квартплата, такси, лекарства. Еще поддерживаю, кого можно, даже соседей. В итоге тратишь больше, чем получаешь», — объяснила Волкова.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ольга Волкова

Какое обращение сделала Волкова после начала СВО

Ольга Волкова в день начала спецоперации опубликовала обращение к артистам, осудив их за нежелание работать на фоне объявления СВО.

«Даже близкие мне люди написали, что играть бессмысленно, работать бессмысленно и даже кто-то написал: „опустился занавес“. Хочу обратиться к актерам. Мне скоро 83 года, на мое поколение выпало очень много горя — был расстрелян прадед, по доносу был посажен отец, много-много кошмаров, но в семье была традиция — поднимать настроение и дома, и друзьям. Мы как актеры, что мы можем изменить в этой ситуации? Ничего. Мы должны как психиатры, как врачи, помогать людям поднять настроение, чтобы выдержать в это ужасное трудное время», — сказала актриса.

Волкова обратила внимание, что продолжит работать и сделает все, чтобы поднять настроение окружающим.

«Я буду смешить людей в булочной, я буду смешить на улице, в транспорте, потому что это единственное, что мы призваны и должны делать. И говорить, что занавес опустился, позор! Нам нужно быть в форме и делать то, что мы взяли однажды на свои плечи, ответственность», — добавила артистка.

В 2018 году, после гастролей со спектаклем в Крыму Волкова была внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец». В ответ артистка выразила сожаление, что не сможет больше поехать на Украину и увидеться с друзьями и близкими людьми.

Что известно об отношениях Волковой и Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова с 1995 по 2002 год была замужем за сыном Ольги Волковой Иваном. После отъезда артистки за границу на фоне спецоперации бывшая свекровь отказалась критиковать ее.

«Вы не по адресу, я просто не понимаю, почему, когда страна в таком состоянии, когда мы трудно живем, мы должны говорить о Чулпан Хаматовой? Больше проблем нет? Разрушаются театры, не найти работы. У нас очень много проблем», — заявила Волкова KP.RU.

Она также предположила, что коллеги могли критиковать Хаматову за деньги.

«Столько злобы. Адабашьянову (актер Александр Абашьян. — NEWS.ru) не лень сказать, что она говно, я просто пожимаю плечами. Состоятельный человек, он за деньги это делает?» — добавила артистка.

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