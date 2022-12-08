«Мутная история»: бабушка «папиных дочек» усомнилась в успехе перезапуска Сыгравшая бабушку в «Папиных дочках» Волкова усомнилась в успехе перезапуска сериала

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актрису Ольгу Волкову, которая в «Папиных дочках» играла бабушку главных героинь Антонину Семеновну, звали на съемки новых серий телепроекта, однако сама артистка считает это все «мутной историей», о чем она и рассказала в беседе с NEWS.ru. По ее словам, пока не очень ясно, как будет проходить работа. Волкова сказала, что «в феврале что-то намечается».

Также до конца не понятно, что за персонаж у меня планируется. Да и спросить не у кого, ведь никто и ничего не знает. То есть, я вызываю людей на разговор, чтобы понять, что нужно будет делать и как это будет выглядеть, а ответов ноль. Ответственных нет, режиссера нет, но все говорят: «давайте примеряться». При этом совершенно неясно, куда и что примерять, — заявила Волкова.

Ранее сообщалось, что популярнейший сериал телеканала СТС «Папины дочки» вернется в эфир спустя 10 лет. Новыми сериями займется онлайн-кинотеатр START, режиссером снова станет Александр Жигалкин. О том, кто из прежних персонажей вернётся в сюжет, станет известно позднее. Однако одна из главных звезд Елизавета Арзамасова уже намекнула на свое появление в продолжении в соцсетях.

В разговоре с NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров сказал, что продолжение сериала «Папины дочки» будет успешным только в случае, если сценаристы сделают историю про детей уже повзрослевших «папиных дочек».

По его мнению, история об уже взрослых девушках и их проблемах будет не так интересна, так как это «не боевик и не эротика».