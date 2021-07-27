82-летняя звезда «Папиных дочек» раскрыла размер своей пенсии

Российская актриса Ольга Волкова, известная зрителям по сериалу «Папины дочки», раскрыла размер своей пенсии. 82-летняя звезда в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» сказала, что на жизнь не жалуется, однако денег не хватает.

Актриса продолжает много работать, а свободное время посвящает детям и внукам. Волкова признаётся: после смерти мужа — художника Владимира Ховралёва — её жизнью перестали интересоваться друзья и коллеги. Единственная поддержка — семья.

Телефон молчит уже несколько лет. Даже, когда муж умер... Хотя это так естественно спросить, жива ли я? И коллеги не спрашивают, а вдруг я в беде?, — рассказала она.

Что касается средств на жизнь, Волкова рассказала: пенсию — 50 тысяч в месяц. Актриса считает, что это очень много, но на жизнь всё равно хватает с трудом.

Жить можно, но не очень... квартплата, такси, лекарства. Ещё поддерживаю, кого можно, даже соседей. В итоге тратишь больше, чем получаешь, — поделилась Волкова.

Она также добавила, что безвозмездно помогает и совершенно незнакомым людям. Например, два года назад актриса прописала в своей квартире женщину из Киргизии — сейчас та снимает у знаменитости жильё.

Ольга Волкова является народной артисткой РФ. В её фильмографии более 180 фильмов и сериалов. Зрителям актриса наиболее запомнилась в роли Антонины Семёновны Гордиенко, бабушки «Папиных дочек».

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