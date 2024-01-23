Экс-директор Джигурды рассказала о выгоде дружбы актера с Волочковой Экс-директор Джигурды: актер дружил с Волочковой только ради пиара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда пытался набиться в друзья к журналистке Ксении Собчак, но после неудачи решил завязать приятельские отношения с балериной Анастасией Волочковой, заявила в разговоре с NEWS.ru экс-директор артиста Антонина Саврасова-Абрамова. Она работала с Джигурдой более шести лет.

Он хотел набиться в друзья к Собчак, но не получилось. Но вышло задружить с Волочковой. Для него это самопиар, все-таки она тоже имя-бренд. Он все время пытается к кому-то приклеиться, чтобы взлететь хоть как-то в творческом смысле и чтобы имя было хотя бы на слуху, для него это важно. Но не получается, — говорит Саврасова-Абрамова.

По ее словам, попытки отправить Джигурду на гастроли не окупались. Публика оказалась не готова платить за концерты актера. В итоге, по словам Саврасовой-Абрамовой, артист пытается удерживать славу подобными информационными поводами. В том числе обвиняя в воровстве бывшего друга и помощника Евгения Ильина.

Будучи его директором, я пыталась организовать его сольные концерты — но билеты плохо продавались и в России. Поэтому Никита сам делает хайп, высасывая его буквально из пальца. Сейчас он решил ради хайпа растоптать Ильина — человека, который был ему преданным другом многие годы. А Анисина во всем слушается Джигурду, что бы он ни сказал, — уверена Саврасова-Абрамова.

Адвокат Андрей Алешкин сообщал, что бывший помощник Никиты Джигурды Евгений Ильин не будет подавать в суд на актера за необоснованные обвинения в связи со сливом домашнего видео с участием балерины Анастасии Волочковой. Юрист уверен, что публичные претензии звучат для эпатажа.