Стало известно, будет ли экс-помощник Джигурды подавать в суд на актера Адвокат Алешкин: экс-помощник Джигурды не будет судится с ним из-за клеветы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бывший помощник Никиты Джигурды Евгений Ильин не будет подавать в суд на актера за необоснованные обвинения в связи со сливом домашнего видео с участием балерины Анастасии Волочковой, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Ильина Андрей Алешкин. Он уверен, что публичные претензии звучат для эпатажа.

Мне кажется, что это делается для хайпа и эпатажа. Если поступят реальные заявления на Евгения Ильина, тогда мы воспользуемся своим законным правом подачи соответствующих заявлений в обратную сторону. В том числе заявление о клевете, сопряженной с обвинением в тяжком преступлении, — сказал Алешкин.

Ранее Джигурда и его супруга Марина Анисимова обвиняли экс-помощника актера в том, что он «излишне тискал» их дочь. Алешкин считает, что бывшим друзьям стоит прекратить высказывать публичные претензии.

Никита и Евгений работали много лет, а теперь вдруг стали звучать эти абсурдные обвинения. Мне бы очень не хотелось, чтобы старые друзья вступили на эту опасную тропу. Поскольку каждому есть что сказать за такой долгий период совместной жизни и работы. Есть такая пословица, что «главное в процессе расследования — не выйти на самих себя». Я бы посоветовал сторонам прийти к миру, договориться, встретиться, выпить чашку чая и не продолжать конфликт. Я — за мир, — констатировал Алешкин.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирается подавать в суд на шоумена Никиту Джигурду после обвинений с его стороны. Он добавил, что не считает данный подход целесообразным, так как Джигурда, по его мнению, является «больным человеком». Джигурда призвал депутатов проверить высказывания Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Как утверждает шоумен, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власти страны.