Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве призвал депутатов проверить высказывания продюсера Иосифа Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. По словам актера, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власть страны. Как отметил Джигурда, он не верит, что разговор создала нейросеть. Сам Пригожин опровергал подлинность скандальной аудиозаписи.

Депутаты, обратите внимание на Йосю Пригожина, который в 30-минутном разговоре с бывшим олигархом поносит и президента России, и власть за то, что не сдали, как Горбачев, Россию. И ничего. Йося выступил: это нейронные сети. Я не верю Йосе Пригожину. Виталий Милонов, экспертизу — и доказать. Рамсы попутали, волки позорные! — возмутился Джигурда.