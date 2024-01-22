Пригожин раскрыл, будет ли подавать в суд на Джигурду Пригожин заявил, что не видит смысла судиться с Джигурдой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в разговоре с NEWS.ru, что не собирается подавать в суд на шоумена Никиту Джигурду после обвинений с его стороны. Он добавил, что не считает данный подход целесообразным, так как Джигурда, по его мнению, является «больным человеком».

Он же сумасшедший человек. Я сам могу на него в суд подать за клевету, за попытку меня дискредитировать. Но судиться с больным человеком я не вижу никакой целесообразности, — сказал Пригожин.

Ранее Пригожин призвал проверить Джигурду на вменяемость в психиатрической больнице. Продюсер также упомянул скандальное видео с участием шоумена и балерины Анастасии Волочковой и назвал Джигурду «животным». Пригожин добавил, что не следит за шоуменом, так как тот ему не интересен.

В ходе пресс-конференции в Москве Джигурда призвал депутатов проверить высказывания Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Как утверждает шоумен, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власти страны. Джигурда подчеркнул, что не верит заявлениям Пригожина о том, что запись подделали с помощью нейросети.