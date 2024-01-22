«Животное»: Пригожин осадил высказавшегося про него Джигурду Продюсер Пригожин назвал Джигурду «животным» и отправил в психбольницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин в комментарии NEWS.ru предложил отдать актера Никиту Джигурду на обследование психиатрам после его призыва проверить разговор мужа Валерии с экс-сенатором, миллиардером Фархадом Ахмедовым. Пригожин считает, что актера не должны волновать частные разговоры третьих лиц.

Пусть его проверят в психиатрической больнице, этого сумасшедшего. Это было год назад. Зачем он помойный рот открывает? Ему нужно в психбольнице обследоваться на предмет его занятий в публичном пространстве с Анастасией Волочковой. Я вообще не слежу за этим сумасшедшим. Мне он не интересен. Просто больной человек. Какое он, это животное, имеет отношение к моим частным разговорам, какие бы они ни были? — возмутился Пригожин.

При этом он еще раз припомнил шоумену скандал с видео, на котором актер целует нижнее белье балерины. Пригожин считает Джигурду недоактером и использует в отношении него еще менее лицеприятные эпитеты.

Я даже имени этого говна не называю. Для меня Никита Джигурда просто отребье, отребье общества, животное. Когда-нибудь ему рот закроют, потому что то, чем он занимается вместе с этой балериной, это разложение общества. <...> Я его даже не вижу, не слышу, а он упоминает меня. Уже давно не актер, недоартист, недоактер. Живет только за счет хайпа чужих, других людей. Им главное не терять свою популярность, обливая грязью других, — сказал продюсер.

Джигурда на пресс-конференции в Москве призвал депутатов проверить высказывания Пригожина после того, как в Сеть попала, предположительно, запись его телефонного разговора с Ахмедовым. По словам актера, на записи муж певицы Валерии «поносит президента» России и власть страны. Сам Пригожин утверждал, что лишь некоторые реплики из этой записи подлинные, а остальные выполнены нейросетью.