Названы неприкасаемые звезды российской эстрады Продюсер Рудченко: SHAMAN и Юлия Чичерина входят в число неприкасаемых артистов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN и Юлия Чичерина являются патриотическими артистами и входят в число тех звезд, у кого не будет проблем, рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, им всегда предоставят концертные площадки для выступлений, как и тем, кто изначально показал свою гражданскую позицию.

Однозначно патриотические артисты будут восприниматься во всех городах. У них не будет проблем, им будут даваться площадки, тому же SHAMAN. Чичерина может проехать, где хочет. Есть артисты, которые себя показали, проявили и изначально показали свою гражданскую позицию. По ним вопросов никаких не будет, тогда как по кандидатуре артистов с «голой» вечеринки организаторы будут подходить щепетильно, — отметил Рудченко.

Ранее музыкальный критик предположил, что в регионах могут бойкотировать концерты Филиппа Киркорова после его участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. По словам Рудченко, после этого мероприятия каждый руководитель площадки или организатор сам принимает решение о том, будет ли он или нет работать с определенным артистом. Продюсер считает, что в случае Киркорова велик риск отмены концертов, поэтому организаторы «десять раз подумают, прежде чем его пригласить».