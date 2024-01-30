«Однажды в России», Ветров, сын: как сейчас живет актриса Карина Зверева

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Карина Зверева

Карина Зверева — актриса, танцовщица, модель и экс-супруга музыканта Геннадия Ветрова. Как артистка живет сейчас, чем она занимается?

Чем известна Зверева

Карина Зверева (при рождении — Марина, сменила имя после достижения совершеннолетия) родилась 2 июня 1977 года в Санкт-Петербурге.

После окончания школы она поступила в Гуманитарный университет «Менеджмент в шоу-бизнесе» на специальность «продюсер шоу-бизнеса». Потом Зверева какое-то время работала в танцевальном коллективе Fantasy show.

В 2003 году артистке предложили заменить певицу Жанну Фриске в группе «Блестящие», но она отказалась.

Зверева дебютировала на телевидении в 2007 году в сериале «Кровавая Мэри». Также она снималась в проектах «Москвичи», «Анекдоты 2», «Студия 17», «СашаТаня», «Дружба народов», «Стройка», «Одноклассники», «Вдова», «Метод», «Отель Элеон», «Герасим», «Полярный», «Марлен», «Сестры», «Мальдивы подождут», «СамоИрония судьбы» и других. Всего в ее фильмографии более 40 работ.

В 2016 году артистка начала принимать участие в шоу «Однажды в России» на ТНТ.

Что известно о личной жизни Зверевой

Карина Зверева вышла замуж за артиста эстрады и музыканта Геннадия Ветрова, который был старше на 19 лет, в 1997 году. Пара развелась в 2011 году.

Именно ради Ветрова Зверева отказалась от участия в группе «Блестящие», понимая, что из-за гастролей будет меньше времени проводить с избранником.

«Мы меняемся, что поделать. Возвращаясь к теме работы над отношениями — у нас с Геной была гармония лишь в творчестве. В остальном все было по-разному: мне хотелось экшна, он предпочитал посидеть дома и посочинять. Наверное, отсюда разлом и возник. Это не разница в возрасте, просто разные темпераменты. Видимо, компромисса и не было. Лучше со мной пойти покататься на роликах, если мне хочется, а не отправлять меня с друзьями за этим. Разобщенность в паре оттого и возникает. Если удается найти человека, который будет так же увлечен разными идеями, интересными тебе, это круто. Один предлагает — другой подхватывает или идет навстречу, чтобы поддерживать очаг страсти в отношениях. Так же и с сексом: я считаю, что можно развиваться, раскрываться и познавать все больше и больше. К тому же у нас с Геной не было детей, что тоже повлияло», — комментировала танцовщица развод.

В 2015 году Зверева начала встречаться с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым, который младше ее на девять лет. Мужчина приучил артистку к здоровому образу жизни и спорту.

В 2017 году у пары родился сын Эрнест, но спустя время Зверева и Хусяинов расстались.

Какие операции делала Зверева

Карина Зверева признавалась, что делала маммопластику и увеличивала губы.

Актриса сделала грудь еще до рождения ребенка, так как увидела негативные последствия от занятий спортом. При этом операция не помешала ей кормить малыша.

В программе «Звезды сошлись» Зверева жаловалась, что из-за увлечения фитнесом и йогой в процессе тренировки у нее однажды отошел имплант.

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь: не почувствовала. На следующий день одна грудь увеличилась», — рассказывала артистка.

После инцидента Зверева думала об удалении имплантов, однако в итоге решила их оставить. Она обратилась к помощи пластического хирурга, и со временем имплант прирос обратно.

Чем сейчас занимается Зверева

Карина Зверева продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановках «Фауст. Четвертая стена», «Телохранительница», «Любовнички» и «Гарри — мальчик, который выжил».

В 2023 году актриса снялась в проектах «Идеальные холостяки», «Разрешите обратиться», «Беспринципные в деревне», «Юра дворник», «Миля» и «Лето в городе».

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