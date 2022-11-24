«Извращение классикой»: кинокритик осудил пародию ТНТ на «Иронию судьбы» Кинокритик Григорьев осудил пародию ТНТ на фильм «Ирония судьбы»

Фото: kinopoisk

Кадр из фильма «СамоИрония судьбы»

ТНТ продолжает эксплуатировать своих любимых артистов, которые давно представляют пантеон этого телеканала, но обычно весь контент является уровнем шуток ниже пояса, заявил NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. Так он прокомментировал пародию ТНТ на фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы», которая выйдет в эфир перед Новым годом. По словам кинокритика, подобный уровень не под силу сценаристам телеканала.

Для «Иронии судьбы» нужно что-то более серьезное: и владение юмором, и владение драмой, умение не смеяться над человеком открыто, как это делают юмористы ТНТ, а умение грустно улыбнуться, в чем-то узнать себя. Такой уровень фильмов Рязанова просто не под силу сценаристам телеканала ТНТ. Это будет коверканная история. Я к этому отношусь без всякого интереса, с прекрасным пониманием, что из этого может получиться, — сказал Григорьев.

Кинокритик выразил сожаление, что в новогоднюю ночь у россиян не будет большого выбора программ, поэтому некоторые включат эту пародию и увидит ее в эфире. Однако Григорьев полагает, что гораздо большее количество людей все-таки отдадут предпочтение оригинальной версии любимого советского фильма.

Гораздо большее количество людей включит оригинальную «Иронию судьбы», а вот извращение классикой им уже порядком надоело, — заявил кинокритик.

Пародия ТНТ на фильм «Ирония судьбы» получила название «Самоирония судьбы». Роль Ипполита досталась Филиппу Киркорову, а в невесту Жени Лукашина Галю перевоплотилась певица Ольга Бузова. В съемках также приняли участие Павел Воля, Михаил Галустян, Тимур Батрутдинов и другие юмористы ТНТ.

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