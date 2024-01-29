Киркоров и Пугачева, измены мужу, Фоменко: как сейчас живет Мария Голубкина

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Мария Голубкина

Актриса Мария Голубкина снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно про личную жизнь артистки?

Чем известна Голубкина

Мария Голубкина родилась 22 сентября года в Москве. Она — дочь народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной.

В 1995 году Голубкина-младшая окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. С 1996 по 2006 год была актрисой Московского театра сатиры.

С 2006 по 2010 год входила в труппу Московского театра им. Пушкина. Также сотрудничала с Санкт-Петербургским ТЮЗом.

В кино Голубкина дебютировала в 1990 году в фильме «Ребро Адама». Также она снималась в картинах «Святой и грешный», «Свадьба», «Пятый угол», «Не привыкайте к чудесам...», «Небо и земля», «Есенин», «Брежнев», «Ленинград», «Чокнутая», «Путь лидера», «Москвичка», «Куба», «Два берега» и других.

Всего в фильмографии артистки более 40 работ. Сейчас она служит в Театре Российской Армии.

Что известно о личной жизни Голубкиной

Мария Голубкина была замужем за актером Николаем Фоменко с 1995 по 2008 год. В браке родились сын Иван и дочь Анастасия.

Долгое время артисты не оглашали причину развода, однако спустя время Голубкина призналась, что изменила мужу.

«Изменила я, если хотите знать. Хотя я сама тогда не собиралась никуда уходить. Я не говорю, что верность отменяется. Просто если кто-то где-то романчик закрутил, я не считаю, что это проблема. К тому же я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин, но я это все за измену не считала. Думаю, что горбатого могила исправит и вряд ли он сейчас изменился», — заявила она в передаче «Судьба человека».

В 2023 году Голубкина также сообщила, что у нее осталось много претензий по отношению к бывшему супругу.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Актеры Артем Каминский в роли Подколесина и Мария Голубкина в роли Агафьи Тихоновны в сцене из спектакля «Женитьба»

«Коля два года жил с женщиной до того, как мы с ним развелись. Он мне не говорил. Все друзья знали, я — нет. Есть ли у меня обида на него? Конечно! У меня не то что обида, а вагон претензий», — рассказала актриса в интервью Валерии Гай Германике.

В 2017 году стало известно, что Голубкина встречается с актером Борисом Ливановым. Незадолго до начала их романа Ливанов вышел из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Пара даже собиралась узаконить отношения, но в итоге свадьба не состоялась.

Позже Голубкина призналась, что стала очень религиозной.

«Я не живу половой жизнью вне брака. У меня нет этого! Кто сказал, что у меня была половая жизнь с Ливановым? Она была, знаешь, когда? Если вам интересно, то в 2018 году в последний раз! Ну как-то я успела покаяться с тех пор. Нет у меня секса ни с кем!» — заявляла она.

Что Голубкина говорила про Пугачеву и Киркорова

В 2021 году в соцсетях Мария Голубкина в шутку предложила снять проект под названием «Ни стыда ни совести». В качестве примера она привела журналиста Ксению Собчак и режиссера Константина Богомолова. По ее мнению, супруги подходят под это описание.

Также Голубкина упомянула народных артистов Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова.

«У Аллы Пугачевой стыда никакого нет, да и у Филиппа Киркорова тоже... Потому что он как женщина», — утверждала она.

Что Голубкина говорила про отъезд из России

Мария Голубкина называет себя безудержной оптимисткой и «до мозга костей русским человеком, который никогда не мог бы жить вдали от России». Она отмечала, что даже не задумывалась об отъезде из РФ после начала спецоперации.

«Не осуждаю уезжающих. Кто спонтанно уехал, те будут возвращаться. А те, кто осмысленно, целенаправленно и давно готовился, — я знаю людей, которые давно купили себе недвижимость за рубежом, а значит, они хотели там жить, — это их путь. Я не уезжаю и не планирую», — объясняла артистка.

Чем сейчас занимается Голубкина

Мария Голубкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Женитьба», «Итальяно аморе и маленькие недоразумения» и «Руководство для желающих жениться».

В 2023 году артистка также снялась в сериале «Госпожа».

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