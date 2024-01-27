От Галкина до Моргенштерна: кого из русских звезд «отменили» за границей Концерты покинувших Россию Моргенштерна и Галкина отменяют за границей

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин

Жители индонезийского острова Бали не увидят намеченного на 27 января выступления шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — концерт отменен, а сам артист выдворен из страны без объяснения причин. До этого два концерта Галкина сорвались в Таиланде. Причиной тому стали политические заявления шоумена. Кто еще из российских звезд столкнулся с отменой выступлений за рубежом — в галерее NEWS.ru.

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что власти Таиланда отменяют концерты российских исполнителей в стране, поскольку у них есть списки с «нежелательными персонажами». Это перечень, по словам юриста, «удивительным образом» совпадает с российским.

Накануне стало известно, что участников группы «Би-2» задержали в Таиланде после обращения генконсульства России. Дипломаты попросили местные власти детально изучить документы музыкантов. Впоследствии суд Пхукета приговорил артистов к штрафу в размере $665 (по $95 с каждого) за проведение концертной деятельности без специального разрешения. В ближайшее время музыкантов этапируют в Центр временного содержания иммиграционного бюро королевской полиции Таиланда в Бангкоке. Их ждет депортация из страны.

С проблемами в Таиланде столкнулись комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Об отмене выступлений комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Таиланде, Индонезии и на Бали сообщили организаторы. Они должны были состояться 7, 9 и 11 января. Однако купившим билеты пришло сообщение об их отмене без указания причины. Как писала Baza, сам комик считает, что сотрудники консульства РФ попросили власти Таиланда, чтобы «такие артисты, как Белый, не выступали».

Запланированный на 25 января гала-ужин с украинской певицей Светланой Лободой в Пхукете тоже не состоится, сообщил Telegram-канал Readovka. Организаторы не стали уточнять причину отмены мероприятия с участием артистки. Некоторое время назад Лобода выступала в поддержку ВСУ и уверяла, что оставила российскую сцену.

В конце декабря 2023 года отменили концерт Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в Дубае, поскольку там было продано только 30% билетов, стоимость которых достигала 120 тысяч рублей и выше. Выступление артистки должно было состояться весной, так как она уже получила от организаторов гонорар в размере 24 млн рублей. Официальными причинами отмены концерта называют не зависящие от сторон обстоятельства и неурожайную дату, однако на самом деле организаторы продали слишком мало билетов.

В Дубае в ноябре 2023 года отменили выступления Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Предположительно, он внесен в черный список в Эмиратах. Более того, накануне стало известно, что Моргенштерну запретили въезд в Дубай. По словам артиста, это произошло из-за его интервью журналистке Ксении Собчак. При этом он уверяет, что никогда не нарушал местные законы, не делал со сцены никаких политических заявлений, а его бизнес исправно приносил ОАЭ доход.

Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в США, где сейчас живут и работают. Солистка коллектива Софья Таюрская, которая эмигрировала вместе со своим возлюбленным и участником коллектива Ильей Прусикиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Но Америка оказалась не такой гостеприимной, как это казалось издалека.