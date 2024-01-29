«Реальные пацаны», отсутствие детей, Москва: как сейчас живет Анна Шепелева

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Анна Шепелева

Актриса Анна Шепелева прославилась благодаря ролям в сериалах «Школа», «Реальные пацаны», «Последний министр». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Шепелева

Шепелева родилась в Оренбурге. В юном возрасте она решила, что хочет стать артисткой, и после получения аттестата переехала в Москву, где поступила на актерский факультета ГИТИСа. Получив высшее образование, Анна Шепелева не могла найти работу, в связи с чем вернулась в родной город и планировала сменить профессию, однако получила предложение из столичного театра «Практика».

В 2010 году режиссер Валерия Гай Германика предложила актрисе роль рыжеволосой старшеклассницы Ольги Будиловой в драматическом сериале «Школа». После его успеха Анна Шепелева снялась в лентах «С приветом, Козаностра», «Краткий курс счастливой жизни», «Деффченки» и других. Затем актриса появилась в сериале «Реальные пацаны». В девятом сезоне специально для нее написали роль Олеси Геннадьевны, PR-менеджера новоиспеченного депутата Николая Наумова.

Она также снималась в украинским сериале «Капитанша» и картинах «Зона дискомфорта», «Последний министр», «Сестры-2» и других.

Что известно о личной жизни Анны Шепелевой

Анна Шепелева предпочитает не раскрывать подробности о личной жизни. В разные годы ей приписывали романы с коллегами по съемочной площадке, в том числе певцом Алексеем Воробьевым, однако артисты никогда не подтверждали эту информацию.

«Я считаю, что актер должен быть загадкой, нельзя афишировать свою личную жизнь. Сердце мое работает ритмично», — считает Шепелева.

Актриса никогда не была замужем и не имеет детей.

Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Актриса Анна Шепелева на съемочной площадке телесериала «Школа»

Как Анна Шепелева относится к постельным сценам

После выхода сериала «Школа» появились слухи, что режиссер Валерия Гай Германика использовала жестокие методы при работе с артистами. Однако Анна Шепелева опровергает, что актеры подвергались какому-либо насилию.

При этом актриса признавалась, что не хотела сниматься в постельной сцене, но после разговора с режиссером согласилась.

«Я не хотела, чтобы моя героиня в кадре занималась сексом. Но Лера объяснила, что персонаж такой и без откровенной сцены не обойтись. С моим партнером Лешей Огурцовым к моменту съемок эротической сцены мы успели подружиться», — отметила она.

Чем сейчас занимается Анна Шепелева

Анна Шепелева продолжает сниматься в российском кино и сериалах. В прошлом году она сыграла одну из главных ролей в ленте «Кафе „Куба“» для ТНТ. На настоящий момент задействована в проекте «Первый класс».

В сентябре на фестивале «Киношок» артистка получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Край надломленной Луны», который вышел в прокат в ноябре 2023 года.

Актриса продолжает жить в Москве и уверяет, что не собирается никуда переезжать.

«Я влюблена в Москву окончательно и бесповоротно. Мне очень нравится путешествовать, изучать, познавать другие страны и города, но Москва для меня номер один! Я очень благодарна, что когда-то она приняла в свою объятия маленькую испуганную девочку, и наш роман продолжается до сих пор!» — рассказала она для Sobaka.ru.

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