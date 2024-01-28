Домашнее насилие, развод, «Мастер и Маргарита»: как живет Ольга Кабо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Кабо

Актриса Ольга Кабо сегодня, 28 января, отмечает свой день рождения. Как она его встретила, кого играет в «Мастере и Маргарите» и о чем новый сериал с ее участием «Сама виновата?»

Как отмечает день рождения Ольга Кабо

Советской и российской актрисе театра и кино исполнилось 56 лет. Кабо опубликовала в соцсети пост для поздравлений с днем рождения. На фото актриса предстала в кожаном платье с глубоким декольте, газовых перчатках и золотых украшениях с черными камнями.

«Спасибо, мама, папа! Спасибо, жизнь!» — написала актриса.

В комментариях Кабо поздравляют актрисы Алика Смехова, Олеся Судзиловская, Александра Савельева, певица Зара, фигуристка Анастасия Гребенкина, телеведущая Екатерина Андреева.

Она сыграла в многих известных фильмах, в том числе «Где находится нофелет?», «Детектив каменного века», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Бесы» и «Волшебник изумрудного города».

Сколько детей у Ольги Кабо

У актрисы двое детей. Как пишет New Magazine, ее сын от бизнесмена Николая Разгуляева родился, когда ей было 44 года. Это произошло в 2012 году, а в 2020 году супруги развелись прямо на день рождения Николая. Причиной развода стали споры внутри семьи, а вскоре после развода стало известно, что бизнесмен остался банкротом и не может материально помогать Кабо с воспитанием сына Виктора.

Кроме того, у Кабо есть 25-летняя дочь Татьяна от первого брака. В детстве она снялась в фильме «Дюймовочка», однако впоследствии выбрала балет и вышла на профессиональную сцену в 2015 году.

Кто мужчина Ольги Кабо

Как писал Starhit, Кабо и Разгуляев разошлись еще в 2016 году, однако продолжали поддерживать отношения. Ей пришлось судиться из-за долгов мужа, чтобы отстоять свое жилье и деньги.

В начале карьеры Кабо приписывали роман с актером Александром Домогаровым, с которым она часто появлялась в кино, однако она опровергала слухи. Отрицала она и роман с женатым Николаем Караченцовым, который старше ее на 17 лет. Также после фильма «Крестоносец» (1995) ей приписали роман с актером и каскадером Александром Иншаковым, который на 20 лет старше.

Актриса не раскрывает информацию о том, состоит ли сейчас с кем-то в отношениях.

Кого играет Ольга Кабо

Актриса участвовала в гастролях «Театра на Юго-Западе», который привез «Мастера и Маргариту» в Томск, Кемерово, Новокузнецк, Барнаул и Новосибирск. Кабо играла Маргариту в паре с Виктором Логиновым (Воланд). Тюменский организатор «Маргарита-Арт» пишет, что Кабо на сцене заменила Любовь Толкалину.

А в начале января Ольга Кабо выступала в Хабаровске с московским театром «Мюзик-холл» с комедией «Возвращение любви». Вместе с ней выступали заслуженные артисты РФ Александр Яцко и Анна Большова.

О чем новый сериал с Ольгой Кабо

9 января состоялась презентация нового сериала с Ольгой Кабо, который получил название «Сама виновата?» Сериал является экранизацией книги Маргариты Грачевой под названием «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства».

В 2017 году муж отрубил Маргарите обе руки, пытаясь выбить из нее признание в измене. Суд признал, что он действовал не в приступе гнева, а осознанно и по заранее подготовленному плану. В 2020 году девушка, нашедшая в себе силы преодолеть случившееся, получила на ТВ статуэтку «Женщина года». Воспоминания легли в основу сериала «Сама виновата?», в котором Кабо играет мать главной героини.

В день премьеры Кабо встретилась с матерью Маргариты Инной Шейкиной в передаче, посвященной проблеме домашнего насилия.

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