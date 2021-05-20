Умер отец российской актрисы Ольги Кабо

https://static.news.ru/photo/3b6d9f06-b956-11eb-861e-96000091f725_660.jpg Игорь Яковлевич Кабо (слева) Фото: instagram.com/kabo_olga

Отец российской актрисы Ольги Кабо скончался в своей московской квартире в возрасте 76 лет, пишет MK.RU.

Согласно данным издания, Игорь Яковлевич Кабо умер днём 19 мая в квартире на улице Винокурова.

Родители артистки работали инженерами. Игорь Кабо рано потерял родителей, и его вырастила тётя. Когда в 1968 году родилась Ольга, он и его супруга Аида заканчивали институт, поэтому первые годы жизни девочка жила в Свердловской области. После она вернулась к родителям и поступила в столичную школу.

Ранее стало известно, что известная советская актриса и радиоведущая Галина Новожилова умерла в возрасте 98 лет. Новожилова работала в Российском академическом молодёжном театре с 1945 по 2003 год и вела программы «С добрым утром!» и «Пионерская зорька», о кончине легенды сообщил РАМТ. За плечами актрисы более 30 работ в кино и 60 — в театре, её голосом говорили мультяшные персонажи Дюймовочка, королева в «Двенадцати месяцах», белка в «Лесной истории», паж в мультфильме «Человечка нарисовал я».