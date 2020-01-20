https://static.news.ru/photo/6deafc60-3b37-11ea-a838-fa163e074e61_660.jpg Ольга Кабо Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Ольга Кабо была влюблена в Николая Караченцова, что заставляло ревновать жену актёра Людмилу Поргину. Однако, Караченцов не собирался уходить из семьи, уточнила Поргина.

Однажды Людмила напрямую спросила мужа, что он испытывает ко влюблённой в него актрисе Ольге Кабо. На это Караченцов ответил, что никаких планов на другую женщину у него нет, рассказала Поргина в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ .

Поргина призналась, что Кабы вызывала у неё даже чувство восхищения своей удивительной красотой. И если Караченцову нравилась Ольга, то винить его, считает вдова, было не за что.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова Николая Караченцова Людмила Поргина поскандалила в эфире телешоу с предполагаемой любовницей мужа. Некая Екатерина Подколзина решила публично рассказать о том, как встречалась с артистом, а также высказать его жене претензии.