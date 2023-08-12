«Нас просто сожрут»: Манучаров, Кабо и Рой о первом спектакле об СВО Премьера постановки «Неотправленные письма» состоится 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгений Марчелли

Художественный руководитель театра Моссовета Евгений Марчелли представил спектакль «Неотправленные письма» по роману Олега Роя о специальной военной операции (СВО). Почему автор произведения назвал решение о постановке «поступком» и что имел в виду режиссер спектакля Вячеслав Манучаров (это его режиссерский дебют), призвавший «прервать молчание в культуре о спецоперации», — в материале NEWS.ru.

О чем спектакль «Неотправленные письма»

Одиннадцать солдатских писем оказались в руках женщины-почтальона Надежды (ее играет заслуженная артистка России Ольга Кабо. — NEWS.ru). Она должна прочитать их, чтобы отправить адресатам.

Одиннадцать солдатских судеб переплетаются с судьбами главной героини, ее мужа (его играет заслуженный артист России Дмитрий Щербина. — NEWS.ru) — главврача военного госпиталя, их детей, сотрудников, односельчан... Там, в тылу, эти письма ждут с нетерпением, и Надежда сделает все, чтобы каждое письмо дошло до того, кому оно адресовано...

«Жизнь сегодня разделилась на два фронта — там, и здесь»

На пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу спектакля, Евгений Марчелли напомнил, что театру Моссовета в прошлом сезоне исполнилось 100 лет со дня основания. Новый, 101-й сезон, по его словам, «сочли символичным» начать со спектакля на тему спецоперации.

«Это не про взрывы и бомбежки, а хотели показать историю человеческих писем, через которые отражается глубина и боль судеб отправителей и адресатов», — отметил Марчелли.

Автор романа Олег Рой на пресс-конференции подчеркнул, что жизнь сегодня «разделилась на два фронта». «Один фронт — это зона СВО, там наши пацаны». А второй — внутри России. Почему-то не все отдают себе отчет в том, что мы все сегодня одним фронтом должны работать на нашу победу в СВО», — сказал писатель.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Евгений Марчелли

Как Рой относится к пятой колонне

По словам Роя, «нечто удивительное» происходит сегодня на втором фронте — внутри России.

«Отсутствуют книги об СВО на полках книжных магазинов. Нет телевизионных передач о героях СВО, не звучат песни и стихи о спецоперации в радиоэфирах. За полтора года с момента начала СВО не вышло ни одного спектакля на эту тему», — добавил Рой.

Писатель предполагает, что виною этому пятая колонна, представители которой, по его мнению, всеми силами «вредят России» и патриотам внутри нашей страны.

Рой рассказал историю, которая совсем недавно произошла с ним во время одного из культурных мероприятий на Красной площади. Перед мероприятием его организаторы настоятельно потребовали «никак не упоминать об СВО».

«В ответ на мое удивление этот человек из Минцифры заявил, чтобы я умерил свой патриотизм. Мол, „прекратите уже, вас и так отменили в России“. Я удивился и спросил за что. „А не надо так сильно любить свою родину“, — сказал он», — поделился Рой.

Писатель поддерживает Донбасс с 2014 года, отвозит туда гуманитарную помощью для мирного населения и для военных. Он убежден, что говорить о спецоперации необходимо постоянно: «Чтобы люди здесь в тылу понимали, что нашу мирную жизнь оплачивают прямо сейчас своими подвигами ребята в зоне СВО».

Писатель полагает, что пятая колона никуда не уехала из России. Ее представители продолжают «сидеть и занимать высокие должности».

«И они делают все возможное для того, чтобы жители нашей большой страны не знали о происходящем на передовой и забыли бы о подвиге наших солдат», — подчеркнул Рой.

Решение руководства театра Моссовета о постановке спектакля об СВО Рой назвал «поступком».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Что сказал Манучаров о спектакле

Писателя поддержал заслуженный артист России и телеведущий Вячеслав Манучаров. Он отметил, что «пора прекратить молчать».

«Надо перестать всем делать вид, будто ничего не происходит и никакой СВО нет. Но ведь она есть, она идет», — заявил Манучаров на пресс-конференции.

Он напомнил о распространенном мнении, что искусство должно оставаться вне политики.

«Это время закончилось — теперь культура, наоборот, обязана быть вовлеченной. Если мы не будем говорить трезво и честно через литературу, через театр, через телевидение и кино о том, что происходит в зоне СВО, о подвиге наших военных, то мы проиграем. Проиграем себя», — подчеркнул режиссер спектакля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вячеслав Манучаров

«Мне не стыдно быть русским»

Исполнитель главной роли Дмитрий Щербина отметил, что «сложно жить во времена больших перемен». По его словам, никто не обещал, что жизнь на земле — это Рай. «Жизнь на земле — это путь», — подчеркнул актер.

Щербина является наполовину украинцем: отцовские корни — это запорожское казачество, а по материнской линии — кубанское казачество. Однако артист называет себя «русским человеком».

«Мне не стыдно быть русским. Я не хочу, чтобы в дальнейшем мои дети жили в „рашке“. У нас потрясающая страна и великая история. Россия — я хочу с гордостью и дальше произносить это имя собственное», — подчеркнул он.

Щербина выразил мнение, что для стран НАТО, которые помогают сейчас Украине вести военные действия против России, «и татары, и башкиры, и из Марий Эл — мы все русские».

«И мы для них (для Запада. — NEWS.ru) как кость в горле. Если мы не сплотимся сейчас, не будем любить и беречь свою родину, то мы не выживем», — считает исполнитель.

«Когда вокруг гуляет смерть, в письмах пишут самое важное»

Ольга Кабо назвала происходящее на Украине «болезнью, которой мы сейчас болеем». По ее мнению, эта эпидемия страшнее коронавируса. Она поблагодарила Олега Роя за роман о неотправленных письмах, а руководство театра Моссовета — за то, что выбрали ее на главную роль.

«Очень важна тема писем, отправленных с фронта. Когда вокруг гуляет смерть, в письмах пишут самое важное. Я надеюсь, что мы будем поняты нашими зрителями», — подчеркнула актриса.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Щербина

«Если мы не победим — победят нас»

Олег Рой признался, что был потрясен во время генеральной репетиции спектакля, так как впервые в жизни наблюдал, «как актеры плакали — от того, что они сами произносят со сцены».

Рой назвал постановку важным вкладом всей творческой группы в победу России в СВО.

«Если мы — Россия — не победим в спецоперации, то победят нас. Нас просто сожрут. Мы никому не нужны, если мы не сильные. Поэтому надо быть сильными — такими, как наши ребята там, на передовой, они уже это доказали всем. А нам надо быть сильными здесь, в тылу», — подчеркнул писатель.

Вячеслав Манучаров поделился планами снять также сериал «Неотправленные письма». По его словам, будут выпущены 12 серий для одного из онлайн-сервисов.

Премьера спектакля «Неотправленные письма» состоится 20 августа в рамках Московского урбанистического форума в олимпийском комплексе «Лужники». Впоследствии постановка будет идти на сцене «Под крышей» театра Моссовета, на сцене студии «МОСТ», также запланированы выездные гастроли. Спектакли будут бесплатными для всех желающих: это совместное решение создателей постановки.

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