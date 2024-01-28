Леон Кемстач из «Слова пацана» рассказал о главной мечте жизни Леон Кемстач назвал путешествие в одиночестве главной мечтой жизни

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана», актер Леон Кемстач

15-летний актер Леон Кемстач, сыгравший Андрея Пальто в сериале «Слово пацана», в интервью YouTube-каналу «вМесте» рассказал, что мечтает разбогатеть и отправиться в одиночное кругосветное путешествие. По словам молодого человека, к 20 годам он планирует создать строительный бизнес, используя свою известность и жить на пассивный доход. Кемстач подчеркнул, что, разбогатев, хочет «исчезнуть» и просто жить.

Хочу построить огромное поместье для всей своей семьи. Поместить всех там, чтобы у них были все условия для проживания, чтобы они ни в чем не нуждались, чтобы все были вместе. А самому купить небольшую лодку, взять собаку и поплыть в кругосветное путешествие. Поехать в экспедицию, поизучать нашу планету. Взять с собой акваланг, гитару... Собаку — чтобы одному с ума не сойти. Такое некое интересное одиночество, — признался Кемстач.

Также актер заявил, что хотел бы выучить еще 10 иностранных языков и активно заняться спортом. По его словам, он планирует тренировать свое тело и мозг, чтобы быть всесторонне развитым человеком.

Твое тело — это инструмент, то, что ты можешь развивать до бесконечности. Если у тебя есть возможность читать, развивать свой ум, это круто. Мне нужен пассивный доход, чтобы было время посвятить себя развитию себя самого. Я хочу овладеть конным спортом, фехтованием, то есть быть развитым во всем, — подчеркнул Кемстач.

Ранее Кемстач выступил на концерте в Дубае вместе с рэпером Бастой. Музыкант разместил в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с мероприятия. На кадрах видно, как он исполняет кавер на песню «На заре», а юный актер танцует рядом с ним и подпевает. Концерт Басты проходил на открытой сцене. Рэпер дал концерт в честь открытия своего ресторана в Объединенных Арабских Эмиратах.