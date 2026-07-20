Российские дипломаты обратились к соотечественникам в Иордании В МИД призвали граждан России в Иордании соблюдать меры предосторожности

Граждане России, находящихся в Иордании, должны соблюдать меры предосторожности в связи с региональной напряженностью, сообщило Министерство иностранных дел РФ в своем Telegram-канале. Ведомство рекомендует воздерживаться от поездок на дальние расстояния, внимательно следить за официальными заявлениями местных властей — военного командования, Управления общей безопасности и иорданского МИД.

Также россиянам посоветовали строго следовать указаниям официальных структур. При включении сирен воздушной тревоги необходимо немедленно прекратить передвижение по городу и оставаться в месте проживания. Также рекомендуется всегда иметь при себе заряженный мобильный телефон.

Российским туристам и гражданам, временно пребывающим в Иордании, МИД предлагает сообщить о себе в Консульский отдел Посольства в Аммане по электронной почте. В экстренных случаях можно обратиться по телефону. Само консульство продолжает работать в штатном режиме.

Ранее Корпус стражей Исламской революции заявил, что нанес удар по авиабазе США Аль-Азрак в Иордании. По утверждению КСИР, в результате атаки были уничтожены два истребителя и три самолета. Еще несколько воздушных судов, как заявили в корпусе, получили серьезные повреждения.