Собчак, постельные сцены, сериалы: как сейчас живет актриса Дарья Мороз

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Дарья Мороз

Заслуженная артистка России Дарья Мороз активно снимается в кино и играет в театре. Кроме того, недавно она занялась режиссерской деятельностью. В каких проектах актриса задействована сейчас, что известно про ее личную жизнь?

Чем известна Мороз

Дарья Мороз родилась 1 сентября 1983 года в Санкт-Петербурге в семье режиссера Юрия Мороза и актрисы Марины Левтовой.

Мороз училась в Школе-студии МХАТ. Ее дебют в кино состоялся еще в младенческом возрасте в фильме 1984 года «Милый, дорогой, любимый, единственный».

Будучи школьницей, Мороз сыграла в лентах «Семьянин», «Черный квадрат», «Русский регтайм», «Кризис среднего возраста». Также она снималась в проектах «Каменская-2», «Холостяки», «Гибель империи», «12 месяцев», «Оттепель», «Ловушка», «Забытый», «Сильная», «Дирижер», «Волки и овцы», «Дом с лилиями», «Дурак», «А зори здесь тихие», «Преступление», «Настя», «Содержанки», «Триада», «Содержанки-2», «Елки-8», «Содержанки-3», «Анна» и других.

Помимо этого, артистка выступила в качестве режиссера в фильме «Секс. До и после» в 2023 году.

Всего в фильмографии Мороз более 90 работ.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Дарья Мороз, 2006 год

Что известно о личной жизни Мороз

Дарья Мороз долгое время встречалась с режиссером Андреем Томашевским, который был старше ее на 10 лет и ради нее даже ушел из семьи. Пара рассталась из-за нежелания деятеля искусства заводить детей.

Официально артистка была замужем за режиссером Константином Богомоловым с 2010 по 2018 год. В браке появилась дочь Анна.

«Мы молодцы! Творческие тандемы распадаются, каждый идет своей дорогой. Я начала заниматься другим театром, он продолжает заниматься своим. Это классно!» — комментировала Мороз развод.

Вскоре после расставания Богомолов женился на журналисте Ксении Собчак. При этом Мороз утверждала, что деятель искусства не бросал ее ради телеведущей.

«Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается. Мы расстались давным-давно, и каждый давным-давно пошел своей дорогой», — говорила она.

Долгое время артистка не рассказывала про свою личную жизнь, однако недавно заявила, что «у нормальной женщины сердце не может быть свободно».

«У нормальной женщины может быть свободно сердце? Это нормальное состояние души, и оно прекрасно», — сказала Мороз в интервью Светлане Бондарчук.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Дарья Мороз и Константин Богомолов

Что Мороз говорила про съемки в откровенных сценах

Дарья Мороз заявила, что больше не планирует сниматься в постельных сценах. Она отметила, что точку в этом вопросе поставила в своем режиссерском дебюте «Секс. До и после», вписав 30-секундную откровенную сцену с собой и Вячеславом Чепурченко.

«И дальше в конце происходит там полный демс. На нас сыпется посуда, и дальше я как бы произношу неприличное слово. Что я хотела сказать? Я хотела сказать: „Ребята, этим я для себя хочу подвести черту в эротических проявлениях в кино“. Ну в самом деле. Ну сколько можно?» — сообщила она.

Мороз подчеркнула, что после сериалов «Содержанки» и «Клиника счастья» долгое время получала большое количество сценариев, в которых были постельные сцены. Но немногие из тех проектов были качественными, и она отказывалась.

Чем сейчас занимается Мороз

Дарья Мороз продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Мужья и жены», «Карамазовы», «Ремарк — Дитрих» и «Три сестры».

В 2023 актриса снялась в проектах «Жить жизнь», «Содержанки-4», «Василиса и королева лайков», «Секс. До и после» и «Сон нам только снится». В картине «Секс. До и после» Мороз также выступила в роли режиссера.

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