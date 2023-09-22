«Старушками все будем, не надо бояться»: Марии Голубкиной — 50 лет Актриса отмечает юбилей

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мария Голубкина

Сегодня исполняется 50 лет Марии Голубкиной. Ее мать — народная артистка России Лариса Голубкина, а ее отчимом был актер Андрей Миронов. Почему Мария развелась с Фоменко и не вышла замуж за сына народного артиста РСФСР Василия Ливанова Бориса, что ей не нравится в репертуарном театре — в материале NEWS.ru.

Кто отец Голубкиной

Мария Голубкина родилась в 1973 году. Когда ей было примерно четыре, ее мать Лариса Голубкина вышла замуж за Андрея Миронова. Актер удочерил Марию.

По официальным данным, родной отец Голубкиной — сценарист и оператор Николай Щербинский-Арсеньев. СМИ не раз писали, что папой актрисы мог быть Алексей Баталов (1928–2017). Сама Мария всегда лишь шутила в интервью на эту тему.

«Еще Николай Досталь (кинорежиссер, его также приписывали актрисе в отцы. — NEWS.ru). Каравай-каравай, кого хочешь выбирай. Только маму не трогайте, мама ни при чем», — говорила Голубкина.

Почему Голубкина ушла из репертуарного театра

Голубкина дебютировала в кино в школьном возрасте, сыграв в фильме «Ребро Адама» дочь героини Инны Чуриковой (1943–2023). Как рассказывала актриса, когда она попала на съемочную площадку, то «окончательно определилась с профессией».

Окончив Театральный институт имени Бориса Щукина, Мария Голубкина некоторое время работала в Театре сатиры, где ранее играл ее приемный отец Андрей Миронов (1941–1987).

Фото: Александр Куров/ТАСС Николай Фоменко и Мария Голубкина, 2004 год Фото: Александр Куров/ТАСС Николай Фоменко и Мария Голубкина, 2004 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Николай Фоменко и Мария Голубкина, 2010 год Фото: Станислав Красильников/ТАСС Николай Фоменко и Мария Голубкина, 2010 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Мария Голубкина и Борис Ливанов, 2018 год Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Мария Голубкина и Борис Ливанов, 2018 год Фото: Igor Primak/Russian LookIgor Primak/Russian Look Мария Голубкина Фото: Igor Primak/Russian LookIgor Primak/Russian Look Мария Голубкина Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Мария Голубкина, 2003 год Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости Мария Голубкина, 2003 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2005 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2005 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2006 год Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2006 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Спектакль «Человек, зверь и добродетель», Мария Голубкина и Валерий Гаркалин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Спектакль «Человек, зверь и добродетель», Мария Голубкина и Валерий Гаркалин Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Спектакль «Человек, зверь и добродетель», Мария Голубкина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Спектакль «Человек, зверь и добродетель», Мария Голубкина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look /Global Look Press Спектакль «Дамский портной», Мария Голубкина и Александр Арсентьев, 2008 Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look /Global Look Press Спектакль «Дамский портной», Мария Голубкина и Александр Арсентьев, 2008 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Мария Голубкина, 2013 год Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Мария Голубкина, 2013 год Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Мария Голубкина, 2013 год Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС ктриса Мария Голубкина с сыном Иваном Фоменко, 2018 год Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС ктриса Мария Голубкина с сыном Иваном Фоменко, 2018 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Голубкина, 2023 год Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Мария Голубкина, 2023 год

Сейчас актриса скептически относится к репертуарному театру. В интервью NEWS.ru она отметила, что не согласна работать за 30 тысяч рублей в месяц. По словам артистки, именно столько или чуть больше получает актер репертуарного театра.

«Я уборщице плачу 50. А артист в репертуарном театре зарабатывает тысяч 30. Да еще присутствуют хамство и унижения — не ценят, не уважают, вы сами посмотрите, что в репертуарных театрах творится», — отмечала актриса.

Голубкина играет в антрепризных спектаклях и неплохо зарабатывает на этом.

«Я уверена в себе, я свободна, я не боюсь [остаться без работы и без средств к существованию]. Волка ноги кормят, актера — тоже. Я в два раза больше зарабатываю за один спектакль [антрепризный], чем артист в театре в месяц», — делилась артистка.

Она считает антрепризу «абсолютно честным делом». По мнению Мироновой, работающим в антрепризе артистам «вообще ничего в жизни уже не страшно».

«Поскольку мы бывали в самых разных местах и обстоятельствах — при необходимости поедем в том числе и на фронт. Нас не испугаешь: надо — значит, надо», — подчеркивает артистка.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Актриса Мария Голубкина в роли Агафьи Тихоновны в сцене из спектакля «Женитьба»

Почему Голубкина развелась с Фоменко

Мария Голубкина 13 лет была замужем за шоуменом и фронтменом группы «Секрет» Николаем Фоменко. В их браке родились двое детей — дочь Настя и сын Иван.

Актриса отмечала в интервью, что совершенно не боялась выпасть из профессии после рождения детей, потому что считает материнство более важной миссией.

«Я настолько не преувеличиваю собственного значения [в искусстве]... Не думаю, что моя деятельность что-то изменит в мировой истории. Поэтому рождение детей — это гораздо важнее и серьезнее», — подчеркивала Голубкина в беседе с порталом «Театрал».

Брак актрисы с Николаем Фоменко распался в 2008 году. Как рассказывала Голубкина, было много причин, из-за которых они развелись. Незадолго до их разрыва у Фоменко начались отношения с Натальей Кутобаевой, которая тогда была пресс-секретарем Валентины Матвиенко.

«Я прекрасно знала, за кого выхожу замуж. Коля всегда любил женщин... Думаю, горбатого могила исправит и сейчас он вряд ли изменился», — делилась артистка в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия».

По словам актрисы, развод дался тяжело. Однако Голубкина ни за что не хотела, чтобы Фоменко к ней вернулся.

«Я с таким трудом его выгоняла, еле развелась, а тут вернется...» — говорила артистка.

Фото: Красильников Станислав/ТАСС Актеры Николай Фоменко и Мария Голубкина

За кого Голубкина собиралась выйти замуж во второй раз

В 2013-м 40-летняя Голубкина появилась на красной дорожке Московского кинофестиваля в подвенечном платье. Она заявила журналистам о якобы состоявшейся свадьбе с космонавтом. Позже выяснилось, что никакого второго мужа у нее нет.

В 2017 году стало известно, что у Голубкиной роман с сыном народного артиста РСФСР Василия Ливанова Борисом. Они даже собирались узаконить отношения.

«Он мне предложил пожениться, я ему предложила пожениться. Но дело в том, что он не работает вообще. И не потому, что он вредный. Он просто не знает и не умеет это делать», — рассказывала Голубкина на YouTube-шоу «Лера в большом городе».

Незадолго до начала их романа Борис освободился из тюрьмы, где отбывал срок за убийство. Мария поддерживала Ливанова и его желание стать актером, поэтому они вместе не раз принимали участие в разных ток-шоу.

«Я довольно хорошо разбираюсь в актерских способностях. Если бы он не был дураком, он был бы большим артистом. То, что было с Ливановым, я сделала осознанно, потому что понимала, что наша пара не продержится долго. Сделала из этого пиар-ход. У Бори не хватило ума, он стал от себя что-то отвечать, тем самым обосрав всю нашу малину», — говорила Голубкина.

Почему Голубкина отказывается от пластических операций

Мария говорит, что не боится старости и не понимает, зачем делать пластические операции. По ее мнению, красота заключается не в отсутствии морщин.

«Ничего нет красивого в том, что у всех одинаковые губы и лицо не шевелится. Я считаю, что совершенно не занята ниша артисток, которые выглядят натурально. Посмотрите на Мерил Стрип, которая мне очень нравится. Она настоящая!» — делилась артистка.

Голубкина подчеркивала, что «старушками все будем» и не стоит этого бояться. «То, что происходит в актерском мире сегодня, это какой-то эксгибиционизм. Желание быть вечно юным и красивым и демонстрировать всем это», — говорила артистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Голубкина

Хотела ли Голубкина уехать из России после начала СВО

Голубкина называет себя безудержной оптимисткой и «до мозга костей русским человеком, который никогда не мог бы жить вдали от России». В начале специальной военной операции, когда некоторые коллеги Марии уехали за границу, она об этом даже не задумывалась.

«Не осуждаю уезжающих. Кто спонтанно уехал, те будут возвращаться. А те, кто осмысленно, целенаправленно и давно готовился, — я знаю людей, которые давно купили себе недвижимость за рубежом, а значит, они хотели там жить, — это их путь. Я не уезжаю и не планирую. Слишком сильна „любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам“ (цитата из стихотворения А. С. Пушкина „Два чувства дивно близки нам...“. — NEWS.ru)», — отмечала актриса.

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