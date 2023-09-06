Инна Чурикова, без преувеличения, легенда отечественного театра и кино. Десятки лет она посвятила служению актерскому мастерству. И благодаря этому не только стала обладательницей престижных премий, но и покорила зрительские сердца. Вспоминаем великую артистку, жизнь которой полна судьбоносных случайностей.
Биография Инны Чуриковой: актриса из семьи агрономов
Будущая народная артистка появилась на свет 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Туда ее родителей эвакуировали в начале войны. На первый взгляд, ничто не предвещало творческой карьеры девочки. Ее мать, Елизавета Захаровна, была доктором сельскохозяйственных наук. А отец, Михаил Кузьмич, отучился на агронома и работал по специальности.
Но будущей актрисе Инне Чуриковой было от кого унаследовать артистизм. Ее бабушка, Акулина Васильевна, славилась в деревенской округе как талантливая певица. Ее нередко приглашали выступать на сельских свадьбах. Она же научила внучку петь, танцевать и декламировать стихи.
Детство Инны не было безмятежным. После рождения дочери отец ушел на фронт. После его возвращения стало ясно, что семейный быт не ладится. Так что уже в 1945 году он развелся с женой и уехал в Алма-Ату. Мать девочки в одиночку тянула быт: числилась лаборанткой в НИИ, зарабатывала на жизнь в прачечной и писала диссертацию. Из игрушек у будущей великой артистки была только варежка на нитке и карандаши. После многочисленных переездов женщины осели в Москве. Мать начала работать в Ботаническом саду при МГУ.
Желание стать актрисой родилось у Инны Чуриковой в ранние годы. Ее дебютом была маленькая роль в детской постановке в летнем лагере. После этого началась творческая жизнь Инны Чуриковой. В школьные годы девочка принимала участие в театральной самодеятельности. А в 15 лет записалась в кружок при Московском драмтеатре им. Станиславского. Там ее заметил актер Лев Елагин, оценивший способности девушки по достоинству.
Вдохновленная одобрением мастера, Инна выпустилась из школы и отправилась покорять сразу три театральных вуза. Во МХАТе декламировала Пушкина, от волнения закрыв глаза, за что была высмеяна комиссией. В Щукинском училище ей отказали из-за «нетипичной внешности». А вот в Щепкинском училище потенциал девушки был замечен. И Инна оправдала ожидания: в 1965 году она получила красный диплом.
Сразу после этого Инна должна была отправиться в театр на Камчатке. Но стараниями матери она осталась в Москве. Актриса пробовалась в разные учреждения, пока не пришла в Театр юного зрителя. Ей доставались в основном комедийные роли второго плана, например звери или Баба-яга. Тем временем в послужном списке Инны Чуриковой уже был ряд фильмов.
После перерыва длиной в несколько лет артистка вернулась в театр — на этот раз не в амплуа студентки, а как состоявшаяся киноактриса. В 1975 году началась ее служба в «Ленкоме», которая продлилась почти 50 лет. Благодаря спектаклю «Тиль» Чурикова стала примой театра. Зверюшки и сказочная нечисть остались в прошлом: теперь артистка исполняла Офелию в «Гамлете», Аркадину в «Чайке», Алиенору в «Аквитанской львице», Елизавету II в «Аудиенции» и другие крупные роли.
Лучшие фильмы с Инной Чуриковой
Кинодебют артистки состоялся еще в студенческие годы. Она сыграла Райку в драме «Тучи над Борском». После этого как актриса Инна Чурикова начала мелькать на экране, но доставались ей только эпизодические роли. Переломным моментом стали съемки в сказке «Морозко» в 1964 году. Чтобы сыграть Марфушку, Чурикова жевала лук, разгрызала орехи и коченела под елкой. За эту роль актриса получила серебряную медаль Масарика из рук посла Чехии.
Жизнь Инны Чуриковой разделилась на «до» и «после». Роли пошли одна за другой. В 1967 году Чурикова снялась в исторической драме «В огне брода нет», полнометражном дебюте Глеба Панфилова. Интересно, что Панфилов с самого начала видел Чурикову в роли Тани. Он заприметил актрису еще в ТЮЗе и заставил ассистентов прочесать все театры Ленинграда в поисках девушки. В итоге он нашел ее в Москве благодаря актеру Ролану Быкову.
Следующая совместная работа Панфилова и Чуриковой, трагикомедия «Начало», принесла обоим широкую известность. Тогда же Инна Михайловна исполнила собственную мечту, сыграв Жанну Д’арк. После этого тандем режиссера и актрисы еще не раз покорял экраны. Благодаря ему родились такие ленты, как «Тема», «Васса», «Мать», «Иван Денисович» и прочие «дети» Инны Чуриковой и Глеба Панфилова от мира кино.
Инна Михайловна снималась и у других режиссеров. Она сотрудничала с Петром Тодоровским, Кареном Шахназаровым, Владимиром Бортко и не только. На съемочной площадке ее ценили за талантливую импровизацию. Так, в трагикомедии «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) она решила отвешивать эффектные пощечины коллеге Леониду Ярмольнику. А на съемках «Курьера» (1986) помогала Федору Дунаевскому в его кинодебюте.
Фильмография актрисы Инны Чуриковой насчитывает более 60 картин. Среди наиболее ярких ролей актрисы числятся:
- Вера в «Военно-полевом романе» (1983);
- Нина в «Ребре Адама» (1990);
- Прасковья в «Ширли-мырли» (1995);
- генеральша в «Идиоте» (2003) и многие другие.
Личная жизнь Инны Чуриковой: жена и муза Глеба Панфилова
Увидев «Морозко» на экране, Чурикова ужаснулась собственной внешности и хотела оставить кинематограф. Однако она не поддалась чувствам, и это решение стало судьбоносным. Знакомство с Глебом Панфиловым оказалось особенным эпизодом в биографии Инны Чуриковой. Оно породило не только творческий, но и семейный союз.
Глеб Панфилов стал мужем Инны Чуриковой после съемок «Начала». Супруги поселились в небольшой комнатке общежития «Ленфильма». А в 1978 году у них родился сын. Больше детей у Инны Чуриковой и Глеба Панфилова не было.
Семейная идиллия длилась более 50 лет. Сама актриса называла их чувства любовью с первого взгляда. В интервью она не раз признавалась, что не видит мир «без Глеба». Так что перипетий и остросюжетных драм в личной жизни Инны Чуриковой не было.
Глеб Панфилов — народный артист и муж Инны Чуриковой
Глеб Панфилов окончил химический факультет УПИ. Вскоре после выпуска будущий режиссер увлекся кинематографом. Сначала он работал на свердловском телевидении. Потом заочно окончил ВГИК и пришел в «Ленфильм».
Драма «В огне брода нет» стала полнометражным дебютом мужа Инны Чуриковой. Однако до этого режиссер успел натренировать руку на создании короткого метра.
Напарниками Панфилова были его друзья, а сама съемочная площадка располагалась в любительской киностудии. В числе его ранних работ:
- «Нейлоновая курточка» (1958);
- «Нина Меловизинова» (1962);
- «Убит не на войне» (1962) и другие проекты.
Наиболее известными работами режиссера являются ленты с участием Чуриковой. Его фильмография также включает множество экранизаций. В 1981 году он снял драму «Валентина», основанную на пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». В 2006 году он представил сериал «В круге первом» по одноименному роману Солженицына. А в 2008-м вышла драма «Без вины виноватые», вдохновленная пьесой Островского.
Иван стал единственным сыном Инны Чуриковой. Однако у Глеба Панфилова есть другой сын, Анатолий, рожденный в первом браке. Он работает художником-постановщиком и принимал участие в нескольких проектах отца. В их числе — «Мать», «Без вины виноватые» и «Романовы: Венценосная семья».
Когда умерла Инна Чурикова, Глеб Панфилов был поражен горем. Он пережил жену на семь месяцев. На момент смерти ему было 89 лет. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.
Дипломат, бизнесмен и актер: кем работает сын Инны Чуриковой
Рожденный в творческой семье, Иван Панфилов с детства хотел стать артистом. Уже в четырехлетнем возрасте он появился на экране в фильме «Васса». Однако родители отговаривали его от актерской карьеры. Так что Панфилов-младший окончил школу и поступил в МГИМО.
Сначала он работал в частной компании, потом был директором столовой, а позже и вовсе открыл собственный ресторан. Но актерская кровь все же дала о себе знать. В 2008 году сын Инны Чуриковой снялся в отцовском фильме «Без вины виноватые». Вдохновленный полученным опытом, он поступил в Лондонскую академию театрального и киноискусства. Получив образование, Иван Панфилов стал работать в семейной киностудии.
Интересно, что пользователи Сети нередко заявляют, что детей у Инны Чуриковой несколько. Они приписывают артистке родство с телеведущей Яной Чуриковой. И при взгляде на фото Инны Чуриковой сложно не заметить сходство женщин. Однако это лишь совпадение. Инна и Яна являются не более чем однофамильцами.
Причина смерти Инны Чуриковой
Проблемы со здоровьем начались у артистки в 2016 году. Она не раз оказывалась в больнице с переломами. Актриса падала со сцены из-за ухудшающегося зрения. По этой же причине в 2022 году Инна Чурикова попала в реанимацию, что почти привело к смерти. А в начале 2023 года она была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия.
Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года. Ей было 79 лет. Последние минуты она провела в Боткинской больнице. Причиной смерти Инны Чуриковой стал сердечный приступ. Сообщается также, что у артистки были обнаружены многочисленные кисты мозга.
Когда умерла Инна Чурикова, ее поклонники и служащие «Ленкома» объявили траур. Отпевание актрисы прошло в храме Христа Спасителя. На церемонии присутствовали родственники и друзья Инны Михайловны, ленкомовцы, а также многочисленные фанаты. Сын Инны Чуриковой и ее супруг провожали Инну Михайловну, встав на колени у гроба. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище. Так закончился насыщенный путь артистки длиной в 79 лет.
Инна Чурикова — феноменальное явление отечественного театра и кино. Не приходится сомневаться, что ее творческое наследие будет жить дальше. И Марфуша, Лидия Алексеевна, Нина Елизаровна и многие другие героини будут появляться на экранах еще долгие годы.
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