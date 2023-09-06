Инна Чурикова: прима «Ленкома», муза Панфилова и любимица зрителей Вспоминаем, как сложилась творческая и личная жизнь Инны Чуриковой, какие роли прославили ее и что стало причиной смерти народной артистки

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Инна Чурикова

Инна Чурикова, без преувеличения, легенда отечественного театра и кино. Десятки лет она посвятила служению актерскому мастерству. И благодаря этому не только стала обладательницей престижных премий, но и покорила зрительские сердца. Вспоминаем великую артистку, жизнь которой полна судьбоносных случайностей.

Биография Инны Чуриковой: актриса из семьи агрономов

Будущая народная артистка появилась на свет 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Туда ее родителей эвакуировали в начале войны. На первый взгляд, ничто не предвещало творческой карьеры девочки. Ее мать, Елизавета Захаровна, была доктором сельскохозяйственных наук. А отец, Михаил Кузьмич, отучился на агронома и работал по специальности.

Но будущей актрисе Инне Чуриковой было от кого унаследовать артистизм. Ее бабушка, Акулина Васильевна, славилась в деревенской округе как талантливая певица. Ее нередко приглашали выступать на сельских свадьбах. Она же научила внучку петь, танцевать и декламировать стихи.

Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/Global Look Press Инна Чурикова, 1966 год

Детство Инны не было безмятежным. После рождения дочери отец ушел на фронт. После его возвращения стало ясно, что семейный быт не ладится. Так что уже в 1945 году он развелся с женой и уехал в Алма-Ату. Мать девочки в одиночку тянула быт: числилась лаборанткой в НИИ, зарабатывала на жизнь в прачечной и писала диссертацию. Из игрушек у будущей великой артистки была только варежка на нитке и карандаши. После многочисленных переездов женщины осели в Москве. Мать начала работать в Ботаническом саду при МГУ.

Желание стать актрисой родилось у Инны Чуриковой в ранние годы. Ее дебютом была маленькая роль в детской постановке в летнем лагере. После этого началась творческая жизнь Инны Чуриковой. В школьные годы девочка принимала участие в театральной самодеятельности. А в 15 лет записалась в кружок при Московском драмтеатре им. Станиславского​. Там ее заметил актер Лев Елагин, оценивший способности девушки по достоинству.

Вдохновленная одобрением мастера, Инна выпустилась из школы и отправилась покорять сразу три театральных вуза. Во МХАТе декламировала Пушкина, от волнения закрыв глаза, за что была высмеяна комиссией. В Щукинском училище ей отказали из-за «нетипичной внешности». А вот в Щепкинском училище потенциал девушки был замечен. И Инна оправдала ожидания: в 1965 году она получила красный диплом.

Сразу после этого Инна должна была отправиться в театр на Камчатке. Но стараниями матери она осталась в Москве. Актриса пробовалась в разные учреждения, пока не пришла в Театр юного зрителя. Ей доставались в основном комедийные роли второго плана, например звери или Баба-яга. Тем временем в послужном списке Инны Чуриковой уже был ряд фильмов.

После перерыва длиной в несколько лет артистка вернулась в театр — на этот раз не в амплуа студентки, а как состоявшаяся киноактриса. В 1975 году началась ее служба в «Ленкоме», которая продлилась почти 50 лет. Благодаря спектаклю «Тиль» Чурикова стала примой театра. Зверюшки и сказочная нечисть остались в прошлом: теперь артистка исполняла Офелию в «Гамлете», Аркадину в «Чайке», Алиенору в «Аквитанской львице», Елизавету II в «Аудиенции» и другие крупные роли.

Лучшие фильмы с Инной Чуриковой

Кинодебют артистки состоялся еще в студенческие годы. Она сыграла Райку в драме «Тучи над Борском». После этого как актриса Инна Чурикова начала мелькать на экране, но доставались ей только эпизодические роли. Переломным моментом стали съемки в сказке «Морозко» в 1964 году. Чтобы сыграть Марфушку, Чурикова жевала лук, разгрызала орехи и коченела под елкой. За эту роль актриса получила серебряную медаль Масарика из рук посла Чехии.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма режиссера Александра Артуровича Роу (1906–1973) «Морозко». Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени М. Горького, 1964 год. Марфушка — актриса Инна Чурикова

Жизнь Инны Чуриковой разделилась на «до» и «после». Роли пошли одна за другой. В 1967 году Чурикова снялась в исторической драме «В огне брода нет», полнометражном дебюте Глеба Панфилова. Интересно, что Панфилов с самого начала видел Чурикову в роли Тани. Он заприметил актрису еще в ТЮЗе и заставил ассистентов прочесать все театры Ленинграда в поисках девушки. В итоге он нашел ее в Москве благодаря актеру Ролану Быкову.

Следующая совместная работа Панфилова и Чуриковой, трагикомедия «Начало», принесла обоим широкую известность. Тогда же Инна Михайловна исполнила собственную мечту, сыграв Жанну Д’арк. После этого тандем режиссера и актрисы еще не раз покорял экраны. Благодаря ему родились такие ленты, как «Тема», «Васса», «Мать», «Иван Денисович» и прочие «дети» Инны Чуриковой и Глеба Панфилова от мира кино.

Инна Михайловна снималась и у других режиссеров. Она сотрудничала с Петром Тодоровским, Кареном Шахназаровым, Владимиром Бортко и не только. На съемочной площадке ее ценили за талантливую импровизацию. Так, в трагикомедии «Тот самый Мюнхгаузен» (1979) она решила отвешивать эффектные пощечины коллеге Леониду Ярмольнику. А на съемках «Курьера» (1986) помогала Федору Дунаевскому в его кинодебюте.

Фильмография актрисы Инны Чуриковой насчитывает более 60 картин. Среди наиболее ярких ролей актрисы числятся:

Вера в «Военно-полевом романе» (1983);

Нина в «Ребре Адама» (1990);

Прасковья в «Ширли-мырли» (1995);

генеральша в «Идиоте» (2003) и многие другие.

Личная жизнь Инны Чуриковой: жена и муза Глеба Панфилова

Увидев «Морозко» на экране, Чурикова ужаснулась собственной внешности и хотела оставить кинематограф. Однако она не поддалась чувствам, и это решение стало судьбоносным. Знакомство с Глебом Панфиловым оказалось особенным эпизодом в биографии Инны Чуриковой. Оно породило не только творческий, но и семейный союз.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Глеб Панфилов, Инна Чурикова

Глеб Панфилов стал мужем Инны Чуриковой после съемок «Начала». Супруги поселились в небольшой комнатке общежития «Ленфильма». А в 1978 году у них родился сын. Больше детей у Инны Чуриковой и Глеба Панфилова не было.

Семейная идиллия длилась более 50 лет. Сама актриса называла их чувства любовью с первого взгляда. В интервью она не раз признавалась, что не видит мир «без Глеба». Так что перипетий и остросюжетных драм в личной жизни Инны Чуриковой не было.

Глеб Панфилов — народный артист и муж Инны Чуриковой

Глеб Панфилов окончил химический факультет УПИ. Вскоре после выпуска будущий режиссер увлекся кинематографом. Сначала он работал на свердловском телевидении. Потом заочно окончил ВГИК и пришел в «Ленфильм».

Драма «В огне брода нет» стала полнометражным дебютом мужа Инны Чуриковой. Однако до этого режиссер успел натренировать руку на создании короткого метра.

Фото: РИА Новости Народная артистка СССР Инна Чурикова (слева) в сцене из фильма режиссера Глеба Панфилова «В огне брода нет»

Напарниками Панфилова были его друзья, а сама съемочная площадка располагалась в любительской киностудии. В числе его ранних работ:

«Нейлоновая курточка» (1958);

«Нина Меловизинова» (1962);

«Убит не на войне» (1962) и другие проекты.

Наиболее известными работами режиссера являются ленты с участием Чуриковой. Его фильмография также включает множество экранизаций. В 1981 году он снял драму «Валентина», основанную на пьесе Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». В 2006 году он представил сериал «В круге первом» по одноименному роману Солженицына. А в 2008-м вышла драма «Без вины виноватые», вдохновленная пьесой Островского.

Иван стал единственным сыном Инны Чуриковой. Однако у Глеба Панфилова есть другой сын, Анатолий, рожденный в первом браке. Он работает художником-постановщиком и принимал участие в нескольких проектах отца. В их числе — «Мать», «Без вины виноватые» и «Романовы: Венценосная семья».

Когда умерла Инна Чурикова, Глеб Панфилов был поражен горем. Он пережил жену на семь месяцев. На момент смерти ему было 89 лет. Режиссера похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругой.

Дипломат, бизнесмен и актер: кем работает сын Инны Чуриковой

Рожденный в творческой семье, Иван Панфилов с детства хотел стать артистом. Уже в четырехлетнем возрасте он появился на экране в фильме «Васса». Однако родители отговаривали его от актерской карьеры. Так что Панфилов-младший окончил школу и поступил в МГИМО.

Сначала он работал в частной компании, потом был директором столовой, а позже и вовсе открыл собственный ресторан. Но актерская кровь все же дала о себе знать. В 2008 году сын Инны Чуриковой снялся в отцовском фильме «Без вины виноватые». Вдохновленный полученным опытом, он поступил в Лондонскую академию театрального и киноискусства. Получив образование, Иван Панфилов стал работать в семейной киностудии.

Интересно, что пользователи Сети нередко заявляют, что детей у Инны Чуриковой несколько. Они приписывают артистке родство с телеведущей Яной Чуриковой. И при взгляде на фото Инны Чуриковой сложно не заметить сходство женщин. Однако это лишь совпадение. Инна и Яна являются не более чем однофамильцами.

Причина смерти Инны Чуриковой

Проблемы со здоровьем начались у артистки в 2016 году. Она не раз оказывалась в больнице с переломами. Актриса падала со сцены из-за ухудшающегося зрения. По этой же причине в 2022 году Инна Чурикова попала в реанимацию, что почти привело к смерти. А в начале 2023 года она была госпитализирована из-за ухудшения самочувствия.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инна Чурикова ушла из жизни 14 января 2023 года. Ей было 79 лет. Последние минуты она провела в Боткинской больнице. Причиной смерти Инны Чуриковой стал сердечный приступ. Сообщается также, что у артистки были обнаружены многочисленные кисты мозга.

Когда умерла Инна Чурикова, ее поклонники и служащие «Ленкома» объявили траур. Отпевание актрисы прошло в храме Христа Спасителя. На церемонии присутствовали родственники и друзья Инны Михайловны, ленкомовцы, а также многочисленные фанаты. Сын Инны Чуриковой и ее супруг провожали Инну Михайловну, встав на колени у гроба. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище. Так закончился насыщенный путь артистки длиной в 79 лет.

Инна Чурикова — феноменальное явление отечественного театра и кино. Не приходится сомневаться, что ее творческое наследие будет жить дальше. И Марфуша, Лидия Алексеевна, Нина Елизаровна и многие другие героини будут появляться на экранах еще долгие годы.

Читайте также:

Сигурни Уивер: с кем дружит и живет звезда и почему у нее нет «Оскара»

Развелась с Чарльзом, погибла в 36 лет: жизнь и смерть принцессы Дианы

Наталья Бочкарева: как встреча с Табаковым изменила жизнь студентки

Как взлетела и куда пропала Бритни Спирс в 2023 году

Юлия Борисова умерла в 98 лет: чем запомнится, как жила последние годы