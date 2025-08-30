Сигурни Уивер: с кем живет звезда в 2025 году, и почему у нее нет «Оскара»

Сигурни Уивер: с кем живет звезда в 2025 году, и почему у нее нет «Оскара»

Звезда Сигурни Уивер взошла вместе с успехом триллера «Чужой», в котором впервые в истории подобных фильмов главную роль борца с инопланетными существами сыграла молодая женщина. Несмотря на то что у ленты позже появились сиквелы, в которых Уивер также приняла участие, она не стала актрисой одной роли. Узнаем, как ей это удалось, в каких проектах звезда занята сейчас и что происходит в ее личной жизни.

Биография юной Сигурни Уивер

Сигурни Уивер — псевдоним актрисы, который она взяла в начале актерской карьеры. В действительности американскую кинозвезду зовут Сьюзен Александра Уивер. Именно под таким именем ее зарегистрировали родители в Нью-Йорке в 1949 году. Мать будущей актрисы была известной телеведущей на телеканалах Великобритании, а отец сделал карьеру на американском телевидении, дослужившись до поста руководителя NBC.

Актерский талант у девочки проявился еще в детские годы, когда она регулярно устраивала различные розыгрыши для своих нянь и гувернанток. Семья Уивер была довольно состоятельной, однако для этого родителям приходилось много работать, из-за чего за маленькой Сьюзен и ее братом Троем присматривали в основном воспитатели.

Сигурни Уивер Фото: imago-images.de/Global Look Press

Когда пришла пора, девочку отправили на обучение в одну из частных школ на Манхэттене. Сама учеба не играла особой роли в жизни Уивер, а вот взаимоотношения со сверстниками давались ей нелегко. Причиной тому было нестандартное телосложение девушки — уже в подростковом возрасте она была на голову выше своих сверстников, при этом отличалась худобой. Решить проблему насмешек одноклассников удалось просто: Сьюзан стала смеяться вместе с ними, принимая их шутки и не пытаясь переубедить самых ярых насмешников. Благодаря этому довольно скоро ребятам надоело над ней подшучивать, и проблема решилась сама собой. Однако в юности и молодости Сигурни Уивер немало комплексовала по поводу своего роста — 185 см — и необычайной худобы. Тем не менее именно такие пропорции позволили ей получить ряд ярких ролей, на которые режиссеры выбирали ее за стройную фигуру и модельную внешность.

Семья Сигурни Уивер в силу особенностей работы родителей часто переезжала с места на место, и уже в подростковом возрасте девочке пришлась по вкусу кочевая жизнь. Именно в это время она под влиянием американской литературы приняла решение взять себе псевдоним, и вскоре даже близкие друзья стали называть Сьюзен Александру Сигурни, в честь одной из героинь романа «Великий Гэтсби».

Окончив школу, девушка отправилась в путешествие по миру, во время которого размышляла о том, чем бы ей хотелось заняться в жизни. Вернувшись в Штаты, Уивер подала документы на специальность «Английская литература» в Университет Стэнфорда. Через некоторое время будущая звезда поступила в Йель, чтобы заняться изучением драматического искусства.

В вузе Сигурни столкнулась с непониманием преподавателей, которые пришли к выводу, что у нее совершенно нет актерского таланта. Все годы обучения девушка получала лишь проходные роли в спектаклях, и даже дипломная работа для нее обернулась ролью второго плана.

Как Сигурни Уивер стала главным борцом с инопланетянами

Одна из первых работ будущей звезды в большом кино была в фильме Вуди Аллена «Энни Холл». Уивер досталась второстепенная роль, и зритель практически не заметил ее на экране. Однако сама лента завоевала четыре «Оскара», что положительно сказалось на карьере Уивер. Затем последовало еще несколько проходных ролей, и, наконец, по воле случая Сигурни получила главную роль в фильме «Чужой».

Сигурни Уивер в фильме «Чужой» Фото: imago stock&people/Global Look Press

Эта строчка актерской биографии Уивер стала поистине случайностью. Дело в том, что в первоначальной версии сценария Рипли был мужчиной. Когда роль была переписана под женского персонажа, на нее прочили другую актрису. Однако в ходе кастинга продюсеры фильма оказались под большим впечатлением от проб Уивер, во время которых она произносила монолог из финальной части фильма на борту спасательной шлюпки.

Фильм стал одним из первых в своем роде, где главную роль спасителя мира сыграла женщина. Кроме того, лента на момент выхода «изобиловала» нецензурными словами — всего ругательства в фильме произносились пять раз, из них четыре содержались в репликах главной героини. Для 1979 года это было вопиющим случаем.

После выхода фильма на экраны Сигурни Уивер проснулась знаменитой. А женщины-супергерои, которым не чужда любовь к котикам, на долгие годы стали популярными персонажами в мировом кинематографе. В 1986, 1992 и 1997 году актриса сыграла роль Рипли еще три раза.

Несмотря на съемки в нескольких частях «Чужого», Сигурни Уивер посчастливилось не стать актрисой одной роли благодаря тому, что после выхода первой части культового фильма ей предложили роль в следующем проекте, и Уивер приняла ее. Несмотря на то что лента «О юность и красота!» осталась практически незамеченной широким зрителем, актриса продолжала принимать новые предложения. И в последующие годы Уивер сыграла в более-менее известных фильмах:

Сигурни Уивер в фильме «Голос монстра» Фото: KPA/Global Look Press

«Очевидец», 1981 год.

«Год, опасный для жизни», 1982 год.

«Сделка века», 1983 год.

«Охотники за привидениями», 1984 год.

«Одна женщина или две», 1985 год.

Затем последовал сиквел звездной ленты под названием «Чужие», и после него актриса уже регулярно снималась в одном-двух фильмах каждый год. В 1987 году актриса была номинирована на «Оскар» за фильм «Чужие», однако получить статуэтку ей так и не удалось — кинокритики сочли более значимой роль другой актрисы в драме «Дети тишины». Два года спустя Уивер еще дважды номинировалась на «Оскар», но также безуспешно.

Где снимается Сигурни Уивер сейчас

Большинство фильмов, в которых Уивер снялась в последние годы, стали широко известны. Так, зрители и критики высоко оценили ее участие в блокбастере Джеймса Камерона «Аватар», который собрал в мировом прокате почти $ 3 млрд. Недавно вышел сиквел проекта, где 70-летняя актриса сыграла подростка. Благодаря использованию технологии «захвата движения», гримерам не пришлось «омолаживать» актрису, однако умение передать поведение, мимику и движения подростка еще раз доказали высокий уровень драматического мастерства Уивер.

Сигурни Уивер в фильме «Аватар» Фото: Mark Fellman/capitalpictures.com/Global Look Press

Среди других ярких проектов с участием Сигурни Уивер необходимо выделить такие ленты, как:

«Гориллы в тумане», 1988 год.

«Дейв», 1993 год.

«Смерть и девушка», 1994 год.

«Имитатор», 1995 год.

«Ледяной ветер», 1997 год.

«Карта мира», 1999 год.

«Сердцеедки», 2001 год.

«Клад», 2003 год.

«Таинственный лес», 2004 год.

«Снежный пирог», 2006 год.

«Снова ты», 2010 год.

«Красные огни», 2011 год.

«Робот по имени Чаппи», 2016 год.

«Звоните Джейн», 2021 год.

Скучная личная жизнь Сигурни Уивер

Личная жизнь актрисы, на радость поклонникам и к сожалению для папарацци, не представляет тайны. В молодости Сигурни Уивер считала карьеру более важной, чем создание семьи. А потому долгое время не была заинтересована в романах. Но в начале 1980-х годов, уже будучи всемирно знаменитой, на театральном фестивале она познакомилась с режиссером Джимом Симпсоном, который был младше ее на шесть лет. В 1984 году пара поженилась, а спустя еще шесть лет, в 1990 году Сигурни Уивер наконец стала мамой. Шарлотта Симпсон, единственная дочь Уивер, пошла по стопам матери и стала актрисой. Ее родители до сих пор счастливы в браке.

Планы Сигурни Уивер в 2025 году

Актриса одна из немногих в Голливуде, кто не стал пытаться остановить старость и ложиться под нож пластических хирургов. Со временем Сигурни Уивер стала играть возрастных героинь, причем в интервью она не раз подчеркивала, что это новый опыт и ей нравится пробовать себя в непривычном амплуа. Так, в 2023 году на телеэкраны вышел сериал «Потерянные цветы Элис Харт», где Уивер исполнила роль бабушки главной героини.

Сигурни Уивер, семья Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

В ближайшие годы Сигурни Уивер предстоит активная работа: актриса уже официально заявлена как исполнительница роли Грейс в трех следующих частях проекта «Аватар». Мировая премьера картины «Аватар 3: Огонь и пепел» состоится 17 декабря 2025 года.

Еще артистка сыграет в фильме «Мандалорец и Грогу», картине об одноименных героях из вселенной «Звездных войн». Но и это не последние проекты Уивер на грядущие годы. Знаменитую актрису можно будет увидеть в фильме ужасов «Пыльный кролик», боевике «Ущелье».

На открытии Венецианского кинофестиваля в прошломм году Уивер получила почетного «Золотого льва» за достижения в области кинематографа. А в недавних интервью актриса заявила, что согласна вновь сыграть Эллен Рипли, если ей предложат.

Помимо актерской деятельности, Уивер занимается благотворительностью, участвует в акциях по защите диких животных.

Интересные факты о Сигурни Уивер