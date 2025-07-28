Режиссер Джеймс Кэмерон обрадовал поклонников франшизы «Аватар»

Кадр из официального трейлера к фильму «Аватар: Огонь и пепел»

На YouTube-канале Avatar: Fire and Ash опубликовали первый официальный трейлер фильма «Аватар: Огонь и пепел». Режиссером очередного продолжения франшизы вновь стал Джеймс Кэмерон. Премьера третьей части должна состояться 19 декабря 2025 года.

Новый фильм обещает куда более мрачную и напряженную драму. Главной угрозой станет клан Эш во главе с Варанг в исполнении Уны Чаплин. Именно она, по словам создателей, будет испытывать героев на прочность. Наряду с внешним конфликтом обостряются и внутренние проблемы в семье главного персонажа Салли.

На этот раз Кэмерон делает ставку на эмоции и драму. В актерский состав вновь вернулись Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Кейт Уинслет и Сигурни Уивер.

Ранее Эдди Мерфи сообщил, что у персонажа Осла из «Шрека» появится собственный мультфильм. По его словам, в центре сюжета будет семейная жизнь героя. Съемки стартуют в сентябре, а пока актер работает над пятой частью «Шрека».