https://static.news.ru/photo/8299e5dc-70ec-11ea-ba4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Актриса театра и кино Мария Голубкина опубликовала видео, в котором заявила, что приехала в Норвегию, чтобы переждать пандемию коронавируса.

На время эпидемии решила уехать в Норвегию. Нахожусь в рыбацкой норвежской деревне. Прекрасная погода, — написала она в подписи к ролику.

Подписчиков возмутил пост артистки, однако более внимательные интернет-пользователи заметили, что заявление Голубкиной — всего лишь шутка, так как за её спиной виден находящийся рядом с Рязанью гостиничный комплекс, который называют «маленьким кусочком Норвегии».

Ранее NEWS.ru писал, что российская рейв-группа Little Big записала специальную — карантинную — версию своей песни I’m OK. Видео разместил на своей официальной странице в социальной сети Instagram солист коллектива Илья Прусикин.