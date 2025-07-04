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04 июля 2025 в 13:13

Названы дата и место прощания с подорванным террористкой экс-мэром Луганска

Прощание с погибшим в теракте экс-главой Луганска Пилавовым состоится 5 июля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Панихида и прощание с бывшим главой администрации Луганска Манолисом Пилавовым, погибшим в результате теракта в центре города, состоится 5 июля, сообщает пресс-служба правительства ЛНР. Траурная церемония пройдет в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление».

Панихида и прощание с Манолисом Пилавовым, погибшим вчера в результате теракта, состоится завтра, 5 июля, в храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» с 10:00 до 12:00 мск, — говорится в сообщении.

Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска накануне, 3 июля. Следователи квалифицировали случившееся как теракт. Кроме того, виновников будут судить за незаконное изготовление взрывчатых веществ.

По предварительным данным, исполнителем теракта оказалась женщина, она не выжила. Как сообщил Telegram-канал Baza, речь идет о 36-летней Алене Ч. — матери двоих детей из Брянки Алчевского района Луганской области. При этом женщину могли использовать втемную. Вероятнее всего, она приехала в Луганск по заданию неизвестных, сказано в материале.

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