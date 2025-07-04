Прилепину вернули автомобиль, в котором он пережил покушение

Сотрудники СК России вернули писателю Захару Прилепину автомобиль, в котором он находился во время покушения, сообщает ТАСС со ссылкой на фильм, который выйдет 7 июля. По словам писателя, у него практически не было шансов выжить в машине.

Никаких шансов нет. <…> Думаю, любой криминалист скажет: «Конечно, тут человек умер», — сказал писатель.

Автомобиль, в котором он ехал, был взорван в поселке Пионерский Нижегородской области в мае 2023 года. Погиб соратник и бывший сослуживец Прилепина Александр Шубин. Писатель получил ранения. Президент России Владимир Путин 6 июня 2023 года наградил его орденом Мужества, Шубин получил награду посмертно.

Ранее пресс-служба ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб против митрополита Тихона в Москве. Задержаны два человека, у них изъяли самодельную бомбу и поддельные паспорта. По данным ФСБ, задержанные были завербованы в середине 2024 года. После совершения преступления они планировали уехать из России.

Настоятель Георгиевского храма в поселке Нахабино Московской области иерей Павел Островский заявил, что попытка теракта в отношении митрополита Тихона свидетельствует о предельной мерзости и глупости согласовавшего его Киева. По его словам, священнослужитель любим русскими людьми и объединяет их вокруг себя.