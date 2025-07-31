«Баба-яга» вместе с операторами гексакоптера «подлетела» после атаки «Юга» МО РФ: операторы БПЛА группировки «Юг» сбили «Бабу-ягу» в районе Константиновки

В районе Константиновки (ДНР) операторы беспилотников группировки «Юг» ликвидировали украинский тяжелый гексакоптер «Баба-яга». Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, удар по дрону и операторам был нанесен после тщательной разведки и выявления пункта управления вражескими БПЛА.

В районе н. п. Константиновка в ходе разведки был выявлен и поражен квадроцикл противника. Продолжая изучать местность вокруг уничтоженного вражеского транспорта, разведчиками был обнаружен пункт управления вражескими БПЛА, — говорится в официальном сообщении.

Российские бойцы, проявив выдержку, дождались момента, когда украинские военные готовили гексакоптер к взлету. Точный удар был нанесен как по самому аппарату, так и по укрытию, где находился вражеский расчет. Операция проведена с использованием кадров объективного контроля, подтверждающих уничтожение цели.

«Баба-яга» — один из наиболее опасных украинских беспилотников. Он используется для разведки и корректировки огня.

Ранее сообщалось, что штурмовая колонна российской бронетехники, перевозившая десант, успешно преодолела 30-километровый участок под интенсивными атаками украинских беспилотников. Это было сделано для того, чтобы взять населенный пункт Новоэкономическое в ДНР под свой контроль.