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30 июля 2025 в 09:25

Российская бронетехника прошла 30 км под огнем БПЛА и выполнила задачу

ВС России с колонной бронетехники прошли 30 км под огнем БПЛА и взяли село в ДНР

БМП-2М с боевым модулем «Бережок» БМП-2М с боевым модулем «Бережок» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штурмовая колонна российской бронетехники, перевозившая десант, успешно преодолела 30-километровый участок под интенсивными атаками украинских беспилотников, чтобы взять населенный пункт Новоэкономическое в ДНР, рассказал РИА Новости командир танка с позывным Тайсон. В колонне были БМП, подвижной разведпункт и другая техника. Военный служит в 5-й гвардейской мотострелковой бригаде 51-й гвардейской армии в составе группировки войск «Центр».

Расстояние (до Новоэкономического. — NEWS.ru) было 30 километров. Впереди у нас были катковые тралы для разминирования дороги, — поделился командир.

Командир подчеркнул, что противник оказывал очень сильное воздействие, применяя как крупные беспилотники, известные среди бойцов как «Бабы-яги», так и бесчисленное количество FPV-дронов. По словам командира танка, экипажи боевых машин прекрасно осознают, что защита личного состава напрямую зависит от надежности брони их танков, поэтому они уделяют колоссальное внимание подготовке техники перед выполнением боевых задач. Тайсон заявил, что его подразделение доставило колонну до заданной точки, произвело огневое поражение противника и благополучно вернулось на исходные позиции.

Он также объяснил, что танк занимает ведущую позицию в колонне, чтобы в случае внезапного появления вражеского танка первым дать отпор и обеспечить безопасность всей группы техники с десантом. Командир добавил, что экипаж танка любой ценой обязан доставить штурмовую группу к указанным координатам и гарантировать их безопасное спешивание в районе выполнения боевой задачи.

Ранее ВС РФ ударили по учебному полигону ВСУ в Черниговской области. По данным источника, они ликвидировали до 200 украинских военных. В Минобороны России эти данные не комментировали.

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