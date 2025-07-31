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31 июля 2025 в 04:40

Названо главное условие возвращения западных компаний в Россию

Миронов: западные компании начнут демпинговать при возвращении на рынок России

Фото: JesÃƒÂºS HellÃƒÂ­N/Global Look Press

Возвращение западных компаний не должно ударить по российскому производителю, заявил NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, в случае возвращения, иностранные фирмы начнут демпинговать, чтобы вернуть потерянные $240 млрд из-за ухода из РФ.

Возвращение западных компаний на российский рынок не должно ударить по отечественному товаропроизводителю. После ухода зарубежные фирмы потеряли почти $240 млрд, и чтобы наверстать упущенное, они станут демпинговать, заниматься недобросовестной конкуренцией, а наш бизнес потеряет преимущества, полученные в условиях санкций, — отметил Миронов.

Парламентарий напомнил, что накануне комиссия правительства по законопроектной деятельности на основании отзыва Минфина РФ и Минэкономики РФ не поддержала законопроект фракции СРЗП о ставке налога в размере 35% для зарубежных компаний, покинувших РФ после начала СВО. Авторы отзыва ссылаются на норму Налогового кодекса РФ, в соответствии с которой «налоги не могут иметь дискриминационный характер и различно применяться исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев, добавил Миронов.

Наше предложение продиктованное исключительно экономическими реалиями додумались приравнять к дискриминации — то ли по расовому, то ли по религиозному признаку. Похоже, для наших чиновников транснациональные корпорации какие-то гонимые меньшинства, которых, бедненьких, надо защищать от озверелых справороссов. Законопроект СРЗП как раз призван защитить отечественного товаропроизводителя от западных компаний с их огромными финансовыми и маркетинговыми ресурсами, — подытожил Миронов.

Ранее подполковник Джеффри Фриц предложил США приобрести принадлежащие России Командорские острова за $15 млрд. По его мнению, это позволило бы Вашингтону следить за активностью Китая, который якобы пытается отправить свои подводные лодки в Северный Ледовитый океан.

Как предположил политолог Сергей Марков, США рассматривают покупку Командорских островов, поскольку считают архипелаг важным объектом в Тихоокеанском регионе. Он также обратил внимание, что когда потенциальный продавец отказывается от сделки, американцы обычно переходят к тактике давления и угроз.

Сергей Миронов
Россия
импортозамещение
санкции
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
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