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31 июля 2025 в 04:05

Необычное изменение для водителей вступит в силу с 1 августа

Автоэксперт Шкуматов: медсправка для водителей перейдет в формат QR-кода

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 августа 2025 года медицинские справки формы 003/ву для водителей перейдут исключительно в электронный формат, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. По его словам, вместо привычных бумажных документов автовладельцы будут получать QR-код и уникальный номер справки, которые необходимо предъявлять в ГИБДД.

Именно эти данные, номер и QR-код, нужно будет предъявить в ГИБДД, и вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции. По сути, бумажный вариант справки уходит в прошлое, — пояснил Шкуматов.

Новая система позволит автоматически загружать данные о пройденной медкомиссии в базу Госавтоинспекции. По словам эксперта, это поможет бороться с рынком поддельных справок, который особенно развит в регионах. До этого проверить подлинность бумажного документа было практически невозможно, теперь же вся информация будет доступна в электронном виде.

Шкуматов также отметил, что QR-код может использоваться для передачи данных в наркологические и психиатрические диспансеры. Это нововведение значительно упростит процедуру оформления документов для водителей и повысит контроль за их здоровьем.

Ранее сообщалось, что с 1 августа 2025 года в России вступают в силу обновленные условия уплаты утилизационного сбора на автомобили, которые ввозят для личного пользования. Главное изменение касается отмены льготного ввоза машин, которые изначально произвели в России, но затем более 12 месяцев регистрировали в странах ЕАЭС.

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