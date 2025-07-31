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31 июля 2025 в 05:25

Быстрая творожная запеканка: готовлю за 5 минут, остальное делает духовка

Быстрая творожная запеканка: рецепт Быстрая творожная запеканка: рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт идеально подойдет, когда хочется чего-то вкусного без хлопот. Нужны только базовые продукты, а результат порадует даже тех, кто обычно творог не жалует.

В отдельной емкости смешайте 400 г творога, 3 ст. л. сахарного песка, щепотку соли и ванилин. Вбейте 2 куриных яйца. Размешайте массу вилкой или венчиком до однородности. Всыпьте туда же 2 ст. л. манки и 1 ст. л. сметаны — они сделают текстуру более плотной и нежной. Оставьте тесто на 5 минут, чтобы манка немного набухла.

Переложите массу в смазанную форму — можно круглую или прямоугольную. Сверху по желанию украсьте изюмом, ягодами или дольками яблок. Запекайте около 30–35 минут до румяной корочки на 180 градусах.

Подавайте теплой со сметаной, вареньем или медом. Запеканка идеально подойдет и на завтрак, и на десерт.

  • Совет: если хотите сделать запеканку более воздушной, предварительно взбейте белки отдельно до пиков и аккуратно вмешайте в творожную массу.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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