Режу тосты на кубики, заливаю яйцом с молоком и яблоком — в сковороду: гренки-запеканка за 10 минут слаще ватрушек и мягче суфле

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт сладкого завтрака, который превращает обычный вчерашний хлеб в королевский десерт. Никакой духовки, никаких форм — все готовится в одной сковороде под крышкой. Получается потрясающе вкусное блюдо: пышная, румяная запеканка, которая напоминает не то французский тост, не то хлебный пудинг.

Верх — нежный, как суфле, а внутри — сочные, пропитанные яично-молочной смесью кусочки хлеба с ароматными дольками яблока. Яблоко карамелизуется и дает сладость, а корица добавляет уютный пряный аромат. Это блюдо слаще ватрушек, но готовится в разы быстрее и проще.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 ломтиков белого тостового хлеба (или батона), 2 крупных яблока, 2 яйца, 150 мл молока, 2 ст. ложки сахара, щепотка ванилина или 0,5 ч. ложки корицы, щепотка соли, 1 ст. ложка сливочного масла для жарки, по желанию — мед или сахарная пудра для подачи. Хлеб нарежьте кубиками 1,5–2 см. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками или небольшими кубиками. В миске взбейте венчиком яйца с молоком, сахаром, ванилином, солью и корицей.

В сковороде растопите сливочное масло. Выложите сначала яблоки, обжарьте 1–2 минуты до легкой карамелизации. Добавьте хлебные кубики, перемешайте. Залейте яично-молочной смесью, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и жарьте на медленном огне 7–8 минут до полного застывания яйца. Подавайте теплой, посыпав сахарной пудрой или полив медом. Это невероятно вкусно!

Режу пекинку, добавляю ложку уксуса, специи — и на ночь в холодильник: утром ем маринованную капусту
Мария Левицкая
