01 мая 2026 в 17:40

Редис кружочками и немного чесночка — через полчаса готова хрустящая бомба для шашлыка

Это гениально простой рецепт весенней закуски, которая превращает обычную редиску в нечто невероятно вкусное и ароматное. Никаких сложных маринадов, никаких стерилизаций — просто нарезал, залил, подождал полчаса, и готово. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая сочная редиска с пикантной кисло-сладкой ноткой, ароматом чеснока и свежей зелени, которая буквально взрывается во рту.

Она намного вкуснее просто свежей редиски с грядки: маринад подчеркивает ее природную сочность и добавляет глубину вкуса, при этом полностью убирая лишнюю горечь. Эта закуска идеальна к шашлыку, жареному мясу, картошечке или просто с черным хлебом — улетает за обе щеки, а банка опустошается быстрее, чем вы успеваете моргнуть.

Для приготовления вам понадобится: 500 г свежей весенней редиски, 1 пучок укропа (или петрушки, зеленого лука), 3-4 зубчика чеснока, 1 ч. ложка соли, 1 ст. ложка сахара, 2 ст. ложки уксуса 9%, 3 ст. ложки растительного масла, 100 мл холодной кипяченой воды. Редиску тщательно вымойте, обрежьте хвостики и верхушки, нарежьте тонкими кружочками (можно использовать слайсер). Укроп мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. В глубокой миске смешайте воду, соль, сахар, уксус и масло до растворения кристаллов. Добавьте в маринад редиску, укроп и чеснок. Перемешайте, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. За это время пару раз перемешайте. Подавайте охлажденной — это невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Читайте также
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Общество
Смешала кофе и йогурт — через 2 часа в холодильнике торт-мусс без выпечки нежнее и быстрее чизкейка
Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри
Общество
Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри
Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками
Общество
Два пучка зелени и немного чесночка — изумрудный соус к шашлыку едим банками
Помидоры дольками и немного чесночка — через 15 минут грузинский салат готов, пикантный, ароматный, под шашлык — объедение
Общество
Помидоры дольками и немного чесночка — через 15 минут грузинский салат готов, пикантный, ароматный, под шашлык — объедение
Мешаю все ложкой — и на противень: пицца за 7 минут без скалки и замеса, как в Неаполе
Общество
Мешаю все ложкой — и на противень: пицца за 7 минут без скалки и замеса, как в Неаполе
Мария Левицкая
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

