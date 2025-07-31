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31 июля 2025 в 04:20

Названы опасные инфекции, подстерегающие людей в бассейне

Терапевт Волгина: в бассейне можно подхватить гепатит, грибок и ротавирус

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В плавательном бассейне можно подхватить гепатит, грибок и ротавирусную инфекцию, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина. Врач предупредила, что инфекции могут передаваться через воду, зараженные поверхности и даже системы вентиляции.

В городском бассейне можно заразиться различными инфекционными заболеваниями, в основном через воду, системы вентиляции и кондиционирования воздуха или при контакте с зараженными поверхностями. Наиболее частыми заболеваниями являются грибковые инфекции, кожные заболевания, такие как бородавки и контагиозный моллюск, а также кишечные инфекции: дизентерия, гепатит А и ротавирус. Кишечные инфекции могут передаваться через воду при заглатывании или контакте с фекалиями. Симптомами могут быть боли и дискомфорт в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, а также лихорадка, — пояснила Волгина.

Врач отметила, что грибок ногтей и стоп передается через полы, бортики бассейна и общие полотенца. Кроме того, по ее словам, в плохо очищенных бассейнах есть риск заразиться легионеллезом — опасной бактериальной инфекцией, поражающей дыхательную систему.

В бассейне можно подхватить грибок ногтей и другие грибковые заболевания стоп. Они могут передаваться через зараженные полы, бортики бассейна и полотенца. Кожные инфекции, такие как контагиозный моллюск, бородавки, вызванные вирусом папилломы человека, могут передаваться при контакте с зараженными поверхностями. Кроме того, через системы вентиляции и воду, если она плохо очищена, можно заразиться легионеллезом, — пояснила Волгина.

Для защиты от этих заболеваний она рекомендовала выбирать бассейны с надлежащим уходом и дезинфекцией воды. Также, по ее словам, стоит обратить внимание на соблюдение правил гигиены: использовать резиновые тапочки, избегать глотания воды, тщательно мыться после посещения бассейна.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что купальник не спасет от хламидий и ротавируса в бассейне. Она сообщила, что остальные передающиеся половым путем бактерии гибнут в воде.

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