Стало известно, какие болезни можно подцепить в бассейне Дерматолог Егорова: в бассейне можно заразиться хламидиями и ротавирусом

Купальник не спасет от хламидий и ротавируса в бассейне, заявила врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. В разговоре с 360.ru она сообщила, что остальные передающиеся половым путем бактерии гибнут.

Хламидии можно подцепить. Только это не зависит от того, стринги, не стринги. <… > Больше ничем [заразиться] нельзя, хоть ты голый, хоть ты в шортах купаешься, вода все равно попадает, — объяснила врач.

Комментируя инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова о запрете стрингов в бассейнах, она сообщила, что ткань не является фильтром для бактерий. А при хорошей хлорации или озонировании воды, ничем нельзя заразиться, даже купаясь голым.

Ранее врач Дмитрий Буланов заявил, что на самом деле заразиться венерическими заболеваниями в общественных местах через туалет или полотенце практически невозможно. По его словам, для того чтобы человек подхватил инфекцию, она должна попасть в организм через слизистые.