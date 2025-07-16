Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях Врач Буланов заявил, что заразиться венерической болезнью через унитаз нельзя

На самом деле заразиться венерическими заболеваниями в общественных местах через туалет или полотенце практически невозможно, заявил Lenta.ru врач Дмитрий Буланов. Для того чтобы человек подхватил инфекцию, она должна попасть в организм через слизистые.

Беспокоиться о таких общественных местах, как сауны или бассейны, не стоит: инфекция должна попасть в организм через слизистую оболочку или открытую рану, причем в активной фазе болезни другого человека, — отметил Буланов.

Врач добавил, что вероятность заражения в салонах красоты также минимальна при условии правильной стерилизации инструментов. Однако в тату-салонах риски значительно возрастают, особенно если там не соблюдают санитарные нормы и правила обработки оборудования.

Дерматолог Захар Коган ранее заявил, что люди, которые посещают страны с развитым секс-туризмом, рискуют заразиться венерическими заболеваниями. По его словам, в числе таких туристических направлений Куба и Таиланд.