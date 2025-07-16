Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
16 июля 2025 в 17:48

Врач опроверг распространенный миф о венерических заболеваниях

Врач Буланов заявил, что заразиться венерической болезнью через унитаз нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На самом деле заразиться венерическими заболеваниями в общественных местах через туалет или полотенце практически невозможно, заявил Lenta.ru врач Дмитрий Буланов. Для того чтобы человек подхватил инфекцию, она должна попасть в организм через слизистые.

Беспокоиться о таких общественных местах, как сауны или бассейны, не стоит: инфекция должна попасть в организм через слизистую оболочку или открытую рану, причем в активной фазе болезни другого человека, — отметил Буланов.

Врач добавил, что вероятность заражения в салонах красоты также минимальна при условии правильной стерилизации инструментов. Однако в тату-салонах риски значительно возрастают, особенно если там не соблюдают санитарные нормы и правила обработки оборудования.

Дерматолог Захар Коган ранее заявил, что люди, которые посещают страны с развитым секс-туризмом, рискуют заразиться венерическими заболеваниями. По его словам, в числе таких туристических направлений Куба и Таиланд.

заболевания
ЗППП
врачи
безопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяные мужчины спрыгнули в бассейн на курорте в Европе и не выжили
Сына главы азербайджанской диаспоры арестовали на Урале
Игрушка лабубу довела до самоубийства жительницу Китая
Маньяк работал с мясом, а дед насиловал внучку: дикие ЧП за день
Аналитики пересмотрели прогноз по средней ключевой ставке в России
Хакеры заблокировали работу алкомаркетов «Винлаб»
В России могут ввести бесплатное образование для заваливших ГИА
Французский ужастик с Куриленко, юбилейная «Пила»: новинки кино 17–23 июля
Призывной пункт: в Госдуме ответили, почему в ВСУ будут служить люди 60+
Путин рассказал об отношениях с МОК
Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Оценена вероятность передачи американских крылатых ракет JASSM Украине
У ВСУ под Сумами закончились люди — их заменяют роботами. Чем ответят ВС РФ
Путин дал совет молодым российским семьям
«Нет большего счастья»: Путин рассказал, в чем заключается смысл жизни
«Пока Умеров собирает чемоданы»: в Раде ужаснулись мобилизацией в Одессе
На трассе М-12 «Восток» запустили новый участок
Малый бизнес в большом рынке: как обеспечить топливную стабильность
Забудь, что ты русский: на Западе «атакуют» пловцов и гимнастов из России
В Госдуме поддержали идею налога на вредные продукты
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?
Общество

Какие страны относятся к третьему миру и почему сюда включают Россию?

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.