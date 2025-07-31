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31 июля 2025 в 05:00

«Мы недовольны»: Мальцев заявил о серьезных переменах в синхронном плавании

Мальцев заявил о серьезных изменениях в правилах синхронного плавания

Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Синхронное плавание кардинально изменилось с включением новых правил и превратилось в другой вид спорта, заявил в интервью NEWS.ru семикратный чемпион мира Александр Мальцев. По его мнению, с нововведениями этот вид спорта во многом утратил былую зрелищность и художественность, а в программы необходимо обязательно включать определенные элементы.

Мы недовольны этими изменениями. Мы потеряли большое количество возможностей при постановке программ, так как на данный момент все стало стандартизировано. При постановках программ мы вынуждены ставить определенные элементы. Есть так называемая таблица сложности. У этих элементов есть коэффициенты сложностей. Нужно выстраивать программу в соответствии с этими требованиями. Чтобы программа была сложной, необходимо набрать как можно больше элементов с высоким коэффициентом. Но, к сожалению, сейчас заявленная в таблице сложность не соответствует реальности. Кроме того, большинство элементов просто нет в этой таблице, — сказал Мальцев

Он отметил, что синхронисты лишены возможности использовать огромнейший арсенал этого вида спорта. Мальцев выразил надежду, что правила будут совершенствоваться и дорабатываться.

Это нас расстраивает, но мы верим, что в перспективе правила будут совершенствоваться и дорабатываться. Наш вид спорта не будет обедняться, а наоборот найдет золотую середину, чтобы синхронное плавание было объективным с точки зрения оценок и оставалось место для творчества, самореализации спортсменов и тренеров как постановщиков программ, — добавил собеседник издания.

Ранее Мальцев заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре важен тем, что отечественные спортсмены вернулись на крупный турнир. По его мнению, за это время синхронное плавание превратилось в другой вид спорта.

синхронное плавание
российские спортсмены
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Чемпионат мира
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