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30 июля 2025 в 07:00

«Мы вернулись»: синхронист Мальцев раскрыл значение ЧМ в Сингапуре

Синхронист Мальцев: спортсмены успешно выступили на чемпионате мира в Сингапуре

Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева Фото: Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре важен тем, что отечественные спортсмены вернулись на крупный турнир, заявил в интервью NEWS.ru трехкратный победитель соревнований по синхронному плаванию Александр Мальцев. По его мнению, за это время синхронное плавание превратилось в другой вид спорта.

Этот чемпионат мира важен тем, что мы вернулись на международную арену спустя четыре года. Вернулись в совершенно новый вид спорта. Мы сумели показать свое мастерство в новых реалиях и не потерять свои позиции. Данный турнир ни с чем не сравнится по накалу эмоций, уровню волнения, стресса. Это самый яркий, памятный и важный старт для нас, — сказал Мальцев.

Синхронист считает этот турнир лучшим в своей карьере. Он отметил, что чемпионат мира проходил уже по новым правилам.

Если оценивать чемпионат по количеству завоеванных медалей и участию в четырех дисциплинах, то, наверное, да, это самый успешный чемпионат мира. Но я бы оценивал его иначе. Данный чемпионат мира проходил по новым правилам, которые совершенно отличаются от турнира 2019 года в Южной Корее, когда мы в последний раз выступали. Я бы не сравнивал эти старты, потому что это совершенно разные виды спорта, — сказал синхронист.

Ранее Мальцев был признан лучшим спортсменом в синхронном плавании на чемпионате мира в Сингапуре. Во время церемонии награждения Билл Мэй, первый в истории мужчина — чемпион мира по синхронному плаванию, вручил Мальцеву особый подарок: художественное произведение австралийского мастера Вернера Бронкхорста.

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