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31 июля 2025 в 05:00

Диетолог развеяла миф о необходимости есть суп каждый день

Врач Мизинова: включать суп в ежедневный рацион необязательно

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Включать суп в ежедневный рацион необязательно, так как его можно заменить другими блюдами с аналогичным составом, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, суп — это традиционное блюдо, но его отсутствие в меню не навредит здоровью, если питание остается сбалансированным.

Правда ли, что супы нужно включать в ежедневный рацион? Нет, это не правда. Суп в нашей традиционной славянской культуре всегда был на первом месте как обеденное горячее блюдо. Так как это устоявшееся питание, людям, которые любят суп и которые приучены к такому приему пищи с детства, вполне может подходить такое питание. Тогда ежедневно можно есть супы, ничего плохого в этом нет. Если люди не являются любителями супа, то его вполне можно заменять другими продуктами, — пояснила Мизинова.

Как отметила специалист, суп состоит из тех же ингредиентов, что и многие вторые блюда: овощей, мяса, соли и воды. Врач подчеркнула, если человек не любит это блюдо, его можно заменить, например, овощным рагу с мясом, сохранив аналогичную питательную ценность.

Если разобрать суп на составляющие ингредиенты, это будут те же самые овощи, мясо, соль, натрий и вода. Если мы будем есть не суп на обед, а овощное рагу с мясом, то получим те же самые ингредиенты. В супе этих ингредиентов меньше, и за счет объема он насыщает лучше. Если мы следим за своей фигурой, то, конечно, лучше выбрать тарелку супа на обед, нежели какой-то плотный гарнир и жирный кусок мяса, — резюмировала Мизинова.

Ранее специалисты Роспотребнадзора заявили, что в жару не рекомендуется есть салаты с майонезом, поскольку они становятся идеальной средой для размножения микробов. Они также предостерегли от употребления творога, сыра, сметаны и десертов с кремом — они быстро прокисают в знойные дни. По их словам, в жару еще опасно есть супы и горячие блюда, оставленные остыть на ночь.

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