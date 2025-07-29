В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару В Роспотребнадзоре предостерегли от употребления салатов с майонезом в жару

В жару не рекомендуется есть салаты с майонезом, поскольку они становятся идеальной средой для размножения микробов, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты также предостерегли от употребления творога, сыра, сметаны и десертов с кремом — они быстро прокисают в знойные дни.

Среди продуктов повышенного риска также были отмечены котлеты и жареное мясо, если они постояли какое-то время на столе. Кроме этого, следует с осторожностью есть отварные яйца, в особенности с трещинами на скорлупе, и домашние заготовки в банках без стерилизации.

Специалисты посоветовали отказаться от вяленой и соленой рыбы, если она хранилась без охлаждения. Помимо того, в жару опасно есть супы и горячие блюда, оставленные остыть на ночь. По словам экспертов, рискованно есть немытые фрукты и овощи — в них могут быть споры и бактерии.

Нутрициолог Надежда Чернышова ранее заявила, что любые продукты можно сочетать между собой, вопреки распространенным мнениям. Она отметила, что раздельное питание не выдерживает никакой критики.