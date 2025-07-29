Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 15:36

В Роспотребнадзоре перечислили продукты, которые быстро портятся в жару

В Роспотребнадзоре предостерегли от употребления салатов с майонезом в жару

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В жару не рекомендуется есть салаты с майонезом, поскольку они становятся идеальной средой для размножения микробов, пишет Мойка78 со ссылкой на Роспотребнадзор. Специалисты также предостерегли от употребления творога, сыра, сметаны и десертов с кремом — они быстро прокисают в знойные дни.

Среди продуктов повышенного риска также были отмечены котлеты и жареное мясо, если они постояли какое-то время на столе. Кроме этого, следует с осторожностью есть отварные яйца, в особенности с трещинами на скорлупе, и домашние заготовки в банках без стерилизации.

Специалисты посоветовали отказаться от вяленой и соленой рыбы, если она хранилась без охлаждения. Помимо того, в жару опасно есть супы и горячие блюда, оставленные остыть на ночь. По словам экспертов, рискованно есть немытые фрукты и овощи — в них могут быть споры и бактерии.

Нутрициолог Надежда Чернышова ранее заявила, что любые продукты можно сочетать между собой, вопреки распространенным мнениям. Она отметила, что раздельное питание не выдерживает никакой критики.

Роспотребнадзор
продукты
жара
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Как обидно»: Губерниев отреагировал на серебро Шлейхера и Тернового
В Госдуме предложили распространить одну выплату на всю Россию
Военный вертолет рухнул в реку
Эндокринолог раскрыла неожиданную опасность хронического недосыпа
Житель Екатеринбурга раскрыл подробности обрушения офисного здания
В Госдуме заявили, что мораторий на смертную казнь России навязал Запад
Названа причина обрушения офисного здания в Екатеринбурге
Россия пригрозила Норвегии мерами за отказ от соглашения 1976 года
На Украине планируют отменить монеты одного номинала
В МИД России отреагировали на решение Норвегии по ограничению рыболовства
Пожар в строящейся московской многоэтажке попал на видео
Известный португальский футболист подал документы на российскую визу
Появились кадры последствий обрушения здания в Екатеринбурге
Сафронов объяснил, почему россияне невзлюбили скульптуру на Болотной
Политтехнолог объяснил, как США могут сместить Зеленского
США дали отсрочку от нефтяных санкций российско-сербской компании
Как выбрать авиарейс, чтобы не застрять в аэропорту: советы экспертов
«Не от большого ума»: Прохор Шаляпин высказался об известном психологе
Оперную певицу Максакову-Игенбергс объявили в международный розыск
Названа альтернатива «заморозке» цен на продукты
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски
Общество

Борщ сидит в печенке? Машхурда — то, что вам нужно: вкуснятина по-узбекски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.