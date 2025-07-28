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28 июля 2025 в 15:35

Нутрициолог опровергла популярный миф о раздельном питании

Нутрициолог Чернышова заявила, что любые продукты можно сочетать между собой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любые продукты можно сочетать между собой, вопреки распространенным мнениям, заявила Pravda.Ru нутрициолог Надежда Чернышова. Она отметила, что раздельное питание не выдерживает никакой критики.

Была такая теория раздельного употребления продуктов. С чем это связано? С тем, что в желудке у нас перевариваются только белки, а все остальное переваривается в двенадцатиперстной кишке. Ученые сказали: «Давайте есть белки, чтобы углеводы их не ждали в желудке». На самом деле это неправда, — высказалась Чернышова.

По ее словам, человеческий организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Более того, большинство продуктов, в том числе хлеб, содержат все эти три компонента. Она пояснила, что это делает концепцию раздельного питания нелогичной.

Эксперт Роскачества Виктория Долгих ранее заявила, что нехватка белка и пищевых волокон при переедании килокалорий приводит к усталости организма. По ее словам, организм теряет ресурс и начинает болеть.

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