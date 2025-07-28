Нутрициолог опровергла популярный миф о раздельном питании Нутрициолог Чернышова заявила, что любые продукты можно сочетать между собой

Любые продукты можно сочетать между собой, вопреки распространенным мнениям, заявила Pravda.Ru нутрициолог Надежда Чернышова. Она отметила, что раздельное питание не выдерживает никакой критики.

Была такая теория раздельного употребления продуктов. С чем это связано? С тем, что в желудке у нас перевариваются только белки, а все остальное переваривается в двенадцатиперстной кишке. Ученые сказали: «Давайте есть белки, чтобы углеводы их не ждали в желудке». На самом деле это неправда, — высказалась Чернышова.

По ее словам, человеческий организм способен одновременно переваривать белки, жиры и углеводы. Более того, большинство продуктов, в том числе хлеб, содержат все эти три компонента. Она пояснила, что это делает концепцию раздельного питания нелогичной.

Эксперт Роскачества Виктория Долгих ранее заявила, что нехватка белка и пищевых волокон при переедании килокалорий приводит к усталости организма. По ее словам, организм теряет ресурс и начинает болеть.